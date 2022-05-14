لفتة إنسانية من صلاح.. مؤمن زكريا يشارك لاعبي ليفربول احتفالهم بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

نشر النجم المصري محمد صلاح صورة ومقطع فيديو لمشاركة لاعب النادي الأهلي المصري السابق مؤمن زكريا في احتفال لاعبي ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ونشر صلاح الصورة والمقطع على حسابه في إنستغرام.

وتُظهر الصورة زكريا وهو يحمل الكأس جالسًا وبجواره صلاح، بينما يُظهر المقطع غناء لاعبي ليفربول وتصفيقهم وهم يقفون في دائرة يتوسطها زكريا.

وسبق أن احتفل صلاح عام 2020 بالطريقة ذاتها التي كان يحتفل بها مؤمن زكريا بعد تسجيله الأهداف، قبل أن تمنعه إصابة بمرض عصبي نادر من المشاركة في المباريات وبداية مشوار طويل من العلاج.

وأحرز ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، بعد الفوز على تشيلسي 6-5 بركلات الترجيح.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل من دون أهداف.