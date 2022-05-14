شاهد: أبو تريكة يعلّق على صمت المجتمع الدولي إزاء استشهاد شيرين أبو عاقلة.. ماذا قال؟

انتقد نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة صمت المجتمع الدولي إزاء استشهاد مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو تريكة خلال الاستديو التحليلي عبر قنوات (بي إن سبورتس) قبل انطلاق مباراة ليفربول وتشلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم “أين المجتمع الدولي الذي صدّع رؤوسنا بما حدث في أوكرانيا؟” وتابع “شيرين اغتيلت، فلماذا أصبحوا كالفئران أمام الكيان الصهيوني بينما وقفوا كالأسود أمام روسيا”.

والأربعاء الماضي، استشهدت شيرين أبو عاقلة (51 عامًا) برصاص جيش الاحتلال في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بينما أصيب زميلها علي السمودي بجروح.

واستطاع مصور الجزيرة توثيق مقتل شيرين، وهي ملقاة على الأرض بجوار جدار تحت شجرة، بينما تقف زميلتها شذا حنايشة عاجزة عن تفقدها بسبب استمرار إطلاق النار، بالإضافة إلى محاولة شاب إنقاذ الصحفيتين.

وكان أبو تريكة قد علّق على مشاهد اعتداء قوات الاحتلال على جنازة شيرين أبو عاقلة، قائلًا “الكيان الصهيوني لا يهمه العالم، نفّذ جريمته وقتل شيرين أبو عاقلة على الهواء، ويضرب من يقوم بتشييع جثمانها أيضًا على الهواء. والله نحن لا نكذب حينما نقول إن هذا الكيان الصهيوني هو سرطان العالم، ولا بد من زواله، ونراه قريبًا بإذن الله”.

الكيان الصهيوني لايهمه العالم نفذ جريمته وقتل شيرين ابوعاقله على الهواء ويضرب من يقوم بتشيع جثمانها ايضا على الهواء ..والله نحن لا نكذب حينما نقول هذا الكيان الصهيوني هو سرطان العالم ولابد من زواله ونراه قريبا بإذن الله — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 13, 2022

والجمعة، هاجمت قوات الشرطة الإسرائيلية فلسطينيين بعد شروعهم في تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة شرقي مدينة القدس المحتلة.

وحاول المشيعون الخروج من المستشفى الفرنسي في حي الشيخ جراح وهم يحملون الجثمان، وسط ترديد شعارات وطنية والتلويح بالأعلام الفلسطينية، قبل أن تقتحم شرطة الاحتلال المستشفى وتصيب عشرات منهم.

يُذكر أن وكالات أنباء وصحفًا عالمية تراجعت عن تبنّي الرواية الإسرائيلية بشأن الاعتداء على جنازة الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وتعرضت وكالة رويترز لسيل من الانتقادات بعد قولها إن الشرطة الإسرائيلية “اشتبكت مع المشاركين في الجنازة”.

وحذفت الوكالة العنوان الأول ونشرت آخر قالت فيه “شرطة الاحتلال تقوم بالاعتداء على مشيعي جنازة صحفية فلسطينية مقتولة”.

وأوضحت رويترز أنها حذفت مقطع فيديو يتضمن وصفًا “غير صحيح” للعنف الذي شهدته جنازة الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وشيرين أبو عاقلة من مواليد مدينة القدس عام 1971، ومن أوائل المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة التي انضمت إليها عام 1997، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالأردن.