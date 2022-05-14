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الوداد المغربي يتعادل مع بترو أتلتيكو الأنغولي ويبلغ نهائي أبطال أفريقيا (فيديو)

الوداد الرياضي المغربي بلغ المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم (غيتي)
13/5/2022-|آخر تحديث: 14/5/202201:41 AM (مكة المكرمة)

بلغ الوداد الرياضي المغربي المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، الجمعة، رغم تعادله في ميدانه أمام بيترو أتليتكو الأنغولي بهدفٍ لمثله في إياب الدور نصف النهائي.

واستطاع بيترو أتلتيكو التقدم بهدف أحرزه المهاجم البرازيلي جيلسون مورييرا في الدقيقة 21، لكن الوداد عادل الكفة سريعًا عن طريق المدافع أمين فرحان عند الدقيقة 28.

واستفاد الوداد من انتصاره ذهابًا في أنغولا بثلاثة أهداف لواحد ليتأهل للنهائي متفوقًا بنتيجة اللقاءين بمجموع أهداف (4-2).

ويواجه الوداد في المشهد الختامي المتأهل من مواجهة وفاق سطيف الجزائري ونظيره الأهلي المصري، علمًا أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف من دون رد.

وحدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يوم الإثنين 30 مايو/أيار الجاري موعدًا لإقامة المباراة النهائية دون أن يُحدد وقت انطلاقها.

ومنح “كاف” المغرب شرف استضافة المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، ما يعني أن الوداد سيخوض النهائي بين جماهيره.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات