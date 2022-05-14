الوداد المغربي يتعادل مع بترو أتلتيكو الأنغولي ويبلغ نهائي أبطال أفريقيا (فيديو)

بلغ الوداد الرياضي المغربي المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، الجمعة، رغم تعادله في ميدانه أمام بيترو أتليتكو الأنغولي بهدفٍ لمثله في إياب الدور نصف النهائي.

واستطاع بيترو أتلتيكو التقدم بهدف أحرزه المهاجم البرازيلي جيلسون مورييرا في الدقيقة 21، لكن الوداد عادل الكفة سريعًا عن طريق المدافع أمين فرحان عند الدقيقة 28.

واستفاد الوداد من انتصاره ذهابًا في أنغولا بثلاثة أهداف لواحد ليتأهل للنهائي متفوقًا بنتيجة اللقاءين بمجموع أهداف (4-2).

الوداد يواصل التألق ويصل إلى نهائي أبطال إفريقيا ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#دوري_أبطال_أفريقيا #CAFCL https://t.co/ZSWND6D0rA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 13, 2022

ويواجه الوداد في المشهد الختامي المتأهل من مواجهة وفاق سطيف الجزائري ونظيره الأهلي المصري، علمًا أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف من دون رد.

وحدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يوم الإثنين 30 مايو/أيار الجاري موعدًا لإقامة المباراة النهائية دون أن يُحدد وقت انطلاقها.

ومنح “كاف” المغرب شرف استضافة المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، ما يعني أن الوداد سيخوض النهائي بين جماهيره.