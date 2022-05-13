صلاح ضمن 8 مرشحين لنيل جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

اختير محمد صلاح مهاجم ليفربول وكيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، ضمن 8 مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدّر صلاح هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 22 هدفًا، كما صنع 13 هدفًا.

ويأتي دي بروين رابعًا في قائمة الهدافين برصيد 15 هدفًا، كما صنع الدولي البلجيكي 7 أهداف.

وسبق لصلاح ودي بروين الفوز بالجائزة من قبل في موسمي2017-2018 و2019-2020 على الترتيب.

وتشمل قائمة المرشحين الآخرين ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول وجواو كانسيلو لاعب سيتي وجارود بوين لاعب وست هام يونايتد وبوكايو ساكا لاعب أرسنال وسون هيونج-مين لاعب توتنهام وجيمس وارد-براوس لاعب ساوثامبتون.

يذكر أن روبن دياز مدافع سيتي كان قد فاز بالجائزة الموسم الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال صلاح إنه أفضل لاعب في العالم في مركزه مفتخرًا بأكبر عدد من التمريرات في الدوري الإنجليزي التي أدت لتسجيل 35 هدفًا في 34 مباراة خاضها.

وتوّج صلاح مؤخرًا بلقب أفضل لاعب من جمعية النقاد الإنجليز، ولديه فرصة صنع التاريخ مع فريق ليفربول مع فوزه بلقب كأس الرابطة، ولديه فرصة للفوز بلقب الدوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوربا.

وفي حديث مع قناة “بي إن سبورتس” أكد صلاح أنه لا يوجد مهاجم في العالم يشبه في إمكانياته.

وقال “إذا قارنتني بأي لاعب في مركزي، ليس فقط في فريقي ولكن في العالم، ستجد أنني الأفضل”.

وأضاف: “أركز دائمًا على عملي وأن أبذل قصارى جهدي، وأرقامي تثبت صحة كلامي”.

وتابع “أحب دائمًا صنع تحد جديد لي، والعمل بطريقة مختلفة وأصنع الفارق، وهذا هو واجبي”.

وقبل مواجهة فريقه ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوربا، وهي إعادة لمباراة نهائي عام 2018 حيث فاز الريال 3/1، أطلق صلاح على المباراة “وقت الثأر”.