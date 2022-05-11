رياضة|قطاع غزة

“الشعب حزين عليك يا شيرين”.. جماهير تهتف خلال مباراة كروية في غزة (فيديو)

لاعبو فريق اتحاد الشجاعية ينعون الزميلة شيرين أبو عاقلة (مواقع التواصل)
11/5/2022-|آخر تحديث: 12/5/202212:33 AM (مكة المكرمة)

“الشعب حزين عليك يا شيرين”.. هتاف أطلقه مشجعون فلسطينيون خلال مباراة في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بقطاع غزة، الأربعاء، تنديدًا باستشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة (51 عامًا) مراسلة قناة الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة.

وتصدرت المدرجات التي امتلأت بالمشجعين صور لشيرين أبو عاقلة مكتوب أسفلها عبارة “لن يخمدوا صوت الحقيقة”.

وأقيمت المباراة على ملعب اليرموك في مدينة غزة بين “شباب رفح” و”اتحاد الشجاعية”، وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وصباح الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شيرين أبو عاقلة جراء إصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

والصحفية أبو عاقلة من مواليد مدينة القدس عام 1971، وحاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالأردن، وبدأت العمل في الجزيرة منذ عام 1997.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات