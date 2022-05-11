“الشعب حزين عليك يا شيرين”.. جماهير تهتف خلال مباراة كروية في غزة (فيديو)

“الشعب حزين عليك يا شيرين”.. هتاف أطلقه مشجعون فلسطينيون خلال مباراة في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بقطاع غزة، الأربعاء، تنديدًا باستشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة (51 عامًا) مراسلة قناة الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة.

وتصدرت المدرجات التي امتلأت بالمشجعين صور لشيرين أبو عاقلة مكتوب أسفلها عبارة “لن يخمدوا صوت الحقيقة”.

وأقيمت المباراة على ملعب اليرموك في مدينة غزة بين “شباب رفح” و”اتحاد الشجاعية”، وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وصباح الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شيرين أبو عاقلة جراء إصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

يرحم روحك يا شيرين.. هي هي يا فلسطين من ملعب الشجاعية بمدينة غزة اليوم. pic.twitter.com/0RGKtNk1WO — Yasser (@yasserashour95) May 11, 2022

والصحفية أبو عاقلة من مواليد مدينة القدس عام 1971، وحاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالأردن، وبدأت العمل في الجزيرة منذ عام 1997.