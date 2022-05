“أين الكرة”؟ لقطة طريفة لأحد المشجعين خلال مباراة إيفرتون وتشلسي (فيديو)

شهدت مباراة إيفرتون وضيفه تشلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز، لقطة طريفة لأحد المشجعين.

ففي الثواني الأخيرة من المباراة، أخفى مشجع إيفرتون الكرة في ملابسه لإضاعة الوقت المتبقي من الوقت حتى يضمن انتهاء المباراة لصالح فريقه.

وحقق إيفرتون انتصارًا ثمينًا على تشلسي بهدف دون رد في ملعب (جوديسون بارك).

وقدّم الفريقان مباراة جيدة على مستوى صناعة الفرص، وكان تشلسي أكثر تهديدًا واستحواذًا على اللعب بنسبة وصلت إلى 78%، وسط اعتماد كلي لفريق إيفرتون على المرتدات.

ورغم أفضلية (البلوز) إلا أن إيفرتون سجّل هدفًا في الدقيقة 46 عن طريق البرازيلي ريتشارليسون الذي قطع الكرة من الإسباني سيزار أزبيليكويتا، مدافع تشيلسي، وأسكنها الشباك بتسديدة قوية.

وبات ريتشارليسون مهددًا بالخضوع للتحقيق من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب إطلاقه شعلة مضيئة، عقب تسجيله هدف فريقه.

وكاد إيفرتون يسجّل الهدف الثاني في الدقيقة 49 عندما مرر عبد الله دوكوري الكرة إلى فيتالي ميكولينكو داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليكون في مواجهة ميندي، لكنه سدد الكرة بعيدًا عن المرمى لحظة خروج الحارس من مرماه.

ومر الوقت المتبقي من المباراة دون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز إيفرتون بهدف نظيف.

وحصد إيفرتون بهذا الفوز 3 نقاط مهمة قد تكون سببًا في بقائه بين فرق الدوري الممتاز، حيث بات في رصيده 32 نقطة يحتل بها المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) على بعد نقطتين خلف ليدز يونايتد وبيرنلي، في حين توقف رصيد تشلسي عند 66 نقطة، لكنه ظل ثالثًا في جدول الترتيب.

We stay up and this man is immortalised in Everton folklore forever. pic.twitter.com/WKq10Yh5CF

— Harry (@Owens_EFC) May 1, 2022