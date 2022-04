فيفا رشحه لجائزة بوشكاش.. الجمهور يتغنى بهدف باييت الصاروخي في شباك باوك اليوناني (فيديو)

خطف ديميتري باييت لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي الأنظار، أمس الخميس، بهدف تاريخي أحرزه في شباك باوك اليوناني، في مباراة ذهاب دور الثمانية من دوري المؤتمر الأوربي لكرة القدم.

وتغلّب مارسيليا على ضيفه باوك بنتيجة 2-1، وتقدم مارسيليا عن طريق جيرسون سانتوس في الدقيقة 13، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أضاف ديمتري باييت الهدف الثاني للفريق الفرنسي، وفي الدقيقة 53 سجّل عمر القادوري هدف باوك الوحيد.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري المؤتمر الأوربي على موقع تويتر، اليوم الجمعة، أن هدف باييت هو الأجمل هذا الأسبوع في البطولة.

وقال في تغريدة: “باييت يفوز بهدف الأسبوع في دوري المؤتمر، بهذه النهاية المذهلة”، موجّهًا تساؤلًا إلى الجمهور “هل توافقون على هذا؟”.

⚪️🔵 Dimitri Payet wins #UECL Goal of the Week with this stunning finish 👊

وتفاعل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مع الهدف المذهل وأعاد نشره، وكتب معلّقًا: “لا يصدق، هدف يضاف لقائمة بوشكاش”.

Incroyable! One for the #Puskas list 🤩 pic.twitter.com/e2vxXED2sf https://t.co/znsGlIUkFg

وعدَّ الجمهور هدف باييت أجمل أهداف الموسم على الإطلاق، فيما رشّحه آخرون ليفوز -بجائزة بوشكاش لأجمل هدف في العام- المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

DIMITRI PAYET ARE YOU SERIOUS?! 😳

ONE OF THE BEST GOALS YOU WILL SEE ALL SEASON. 🔥 pic.twitter.com/486FHNrNah

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 7, 2022