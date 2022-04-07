ثلاثية بنزيمة تقود ريال مدريد للفوز 3-1 على تشيلسي في لندن (فيديو)

سجل المخضرم كريم بنزيمة ثلاثية جديدة، تشمل هدفين من ضربتي رأس رائعتين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الأول، ليقود ريال مدريد للفوز خارج أرضه 3-1 على تشيلسي حامل اللقب في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوربا لكرة القدم في لندن، الأربعاء.

وأكمل بنزيمة (34 عاما) الثلاثية من استغلال لخطأ الحارس إدوار مندي بعد الاستراحة ليضع ريال في موقف مريح قبل خوض الإياب في مدريد، الثلاثاء المقبل.

وأحرز مهاجم فرنسا ثلاثية في اللقاء السابق أمام باريس سان جيرمان ليقود ريال لانتفاضة في إياب دور 16.

ومنح كاي هافرتس بصيص أمل للفريق الإنجليزي حين سجل قبل نهاية الشوط الأول من مسافة قريبة بعد تمريرة جورجينيو العرضية في الدقيقة 40 ليحول النتيجة إلى 2-1.

لكن فرص تشيلسي انهارت في تحقيق انتفاضة بسبب خطأ مندي الذي استغله بنزيما في الدقيقة 46.

وحاول الحارس السنغالي تمرير كرة إلى روديجر خارج منطقة الجزاء، لكن بنزيما قطع الكرة وسدد في المرمى الخالي محرزا هدفه الـ37 هذا الموسم.

ودمر بنزيمة معنويات تشيلسي حين استغل سلاح ضربات الرأس أولا في الدقيقة 21 بعد تمريرة فينيسيوس جونيور العرضية في الدقيقة 21 من اليسار، وبعدها أحسن التعامل مع تمريرة لوكا مودريتش من اليمين في الدقيقة 24 ووقف مندي في المرتين بلا حول أو قوة.

ريال مدريد يُسقط تشيلسي في معقله ويقترب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#دوري_أبطال_أوروبا | #تشيلسي_ريال_مدريد #UCL https://t.co/GPZtz6N1fZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2022

وكان بإمكان بنزيمة إكمال الثلاثية في الشوط الأول، لكنه سدد خارج المرمى في فرصة خطيرة في ظل الدفاع المتواضع لتشيلسي.

وأراد الفريق الإسباني الثأر من منافسه اللندني الذي أطاح به من الدور قبل النهائي في الموسم الماضي قبل أن يتوج باللقب في بورتو.

ودق فينيسيوس جرس إنذار مبكر لأصحاب الضيافة حين سدد في العارضة بالدقيقة العاشرة.

وقاوم تشيلسي في الشوط الثاني وأتيحت له أخطر الفرص لكن البديل روميلو لوكاكو فشل في استغلال فرصة ثمينة في الدقيقة 69 من ضربة رأس أمام المرمى.

وفي الدقائق الأخيرة سدد البديل الآخر حكيم زياش فوق المرمى من مسافة قريبة أيضًا.

وتميل الكفة الآن نحو ريال الفائز باللقب 13 مرة لكن لم يسبق له التغلب على تشيلسي أبدا للتأهل للمربع الذهبي ومواجهة مانشستر سيتي أو غريمه أتليتيكو مدريد.