بعد الفوز على الهلال السوداني.. الأهلي المصري يبلغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

أكمل الأهلي المصري عقد المتأهلين لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه الهلال السوداني، الأحد، في الجولة السادسة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وارتفع رصيد الأهلي، حامل لقب البطولة في النسختين الأخيرتين، الذي كان بحاجة لنقطة التعادل فقط من أجل الصعود للدور المقبل، إلى 10 نقاط، لينهي مسيرته في المجموعة وهو في المركز الثاني، متأخرًا بفارق 6 نقاط، خلف ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (المتصدر).

في المقابل، توقف رصيد الهلال عند 4 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة.

وتقمص (البديل) حسين الشحات ثوب البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 74، بعد دقائق قليلة من نزوله إلى أرض الملعب قادمًا من مقاعد البدلاء.

ويستعد الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، لملاقاة أحد متصدري المجموعات الثلاث الأخرى في الأدوار الإقصائية.

وسبق أن صعد إلى دور الثمانية بخلاف الأهلي كل من أندية الترجي التونسي ووفاق سطيف وشباب بلوزداد الجزائريين والوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي المغربيين وبيترو أتلتيكو الأنجولي، بالإضافة إلى صن داونز.