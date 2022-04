نحو 24 مليون طلب لشراء تذاكر مونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تلقيه أكثر من 23.5 مليون طلب من أجل شراء تذاكر نهائيات كأس العالم (فيفا قطر 2022)، وذلك في نهاية فترة مبيعات التذاكر التي يتم السحب والاختيار فيها بشكل عشوائي، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من مختلف أنحاء العالم.

وأكد (فيفا) عبر موقعه الرسمي، الجمعة، أن كلًا من الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كانت في طليعة الدول الأكثر تقدّمًا بالطلبات، فضلًا عن المقيمين في قطر الذين واصلوا دعمهم لكأس العالم بقطر 2022 من خلال طلباتهم المتزايدة على التذاكر.

وجاء في بيان صادر عن (فيفا) أن بين المباريات التي استقطبت أكثر المشجعين، مباراة الأرجنتين ضد المكسيك والأرجنتين ضد المملكة العربية السعودية وإنجلترا ضد الولايات المتحدة وبولندا ضد الأرجنتين، إضافة للمباراة النهائية.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أنه سيتحقق من خلال مكتب تذاكر (فيفا) بعد تسلمه لهذه الطلبات من توافقها مع لوائح المبيعات والقيود المحلية قبل أن يقوم بتخصيصها، فإذا تجاوز عدد الطلبات الإجمالي المخزون المتاح من تذاكر العملاء المحليين أو الدوليين، فإنه سيجري قرعة سحب اختيار عشوائي بينهم.

وذكر أنه سيتم إبلاغ المتقدمين بطلبات الحصول على التذاكر بنتائج طلباتهم عبر البريد الإلكتروني ابتداء من يوم 31 مايو المقبل، بالتزامن مع بداية فترة دفع ثمنها، وسيتم تزويدهم بالخطوات التي ينبغي لهم اتباعها والموعد النهائي لسداد قيمة التذاكر المخصصة.

Enormous interest for Qatar 2022™ ⚽️ tickets 🎟️ as latest random selection draw period attracts 23.5 million ticket requests. Argentina 🇦🇷, Brazil 🇧🇷, England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, France 🇫🇷, Mexico 🇲🇽, Qatar 🇶🇦, Saudi Arabia 🇸🇦, and the USA 🇺🇸 among top applicants ➡️https://t.co/KX794YLAYg pic.twitter.com/XfzQ4mbLjW

— FIFA Media (@fifamedia) April 29, 2022