بهدف دون رد.. ليفربول يعود بانتصار مهم من معقل نيوكاسل (فيديو)

عاد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا بفوزه بعد مجهود كبير خارج ملعبه على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد أحرزه لاعب الوسط نابي كيتا في الدقيقة 19 ليحتدم الصراع على لقب البطولة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة من 34 مباراة وتقدم بنقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يمكنه استعادة المركز الأول في وقت لاحق، اليوم السبت، عندما يلتقي مع ليدز يونايتد في ملعب الأخير.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز التاسع بين فِرق البطولة العشرين برصيد 43 نقطة.

وبعد إهدار فرصة مبكرة لفيرجيل فان دايك، نجح ليفربول في التقدم عندما تمكن كيتا من هز شباك مارتن دوبرافكا حارس أصحاب الأرض بعد تفاهم رائع مع دييغو جوتا.

وبدأ ليفربول -الذي يستعد لخوض لقاء الإياب في قبل نهائي دوري أبطال أوربا أمام فياريال الإسباني الثلاثاء المقبل- مباراة اليوم من دون نجم هجومه المصري محمد صلاح وفابينيو وترينت ألكسندر-أرنولد، لكن غيابهم لم يؤثر عليه كثيرا بعد سيطرته على اللعب من البداية.

ومع سيطرة ليفربول على اللعب، حصل نيوكاسل على فرصته الأكبر في الشوط الأول عندما أرسل لاعبه ميجيل ألميرون الكرة إلى شباك الضيوف بعد أن مررها إليه زميله برونو جيمارايش قبل إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني حصل ليفربول على فرص عدة، لكنه فشل في إضافة أي هدف بعد أن تصدى دوبرافكا بنجاح لمحاولات جوتا والبديل صلاح.