بعد تغلبه على إسبانيول برباعية.. ريال مدريد يتوَّج بالدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه (فيديو)

تُوِّج ريال مدريد رسميا بلقب الدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه إسبانيول بأربعة أهداف نظيفة، السبت، ضمن الجولة 34 من المسابقة.

وهذا هو اللقب الثالث للفريق في آخر 6 مواسم، وكان آخر لقب للدوري حصده الريال في موسم 2019 / 2020.

وأصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال أول مدرب يتوَّج بألقاب الدوريات الخمسة الكبرى، إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا.

وسجل الريال أول أهدافه في الدقيقة 33 من كرة قدّمها البرازيلي المخضرم مارسيلو إلى مواطنه الشاب رودريغو الذي راوغ وسدد في الجهة البعيدة عن متناول الحارس.

وتحكّم الريال في مجريات اللعب من دون أي تهديد على مرماه من قِبل إسبانيول، مما سمح لعناصر الريال بإحراز هدف ثان وقّع عليه رودريغو أيضا عند الدقيقة 43.

رغبة الريال في حسم الأمور مبكرا جعلت الفريق يضغط مع بداية الشوط الثاني إلى أن نجح ماركو أسينسيو في إضافة الهدف الثالث مع حلول الدقيقة 55.

وظلت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 81، التي عرفت تسجيل الفرنسي كريم بنزيمة هدفا رابعا، بعد كرة عرضية من فينيسوس جونيورز، تابعها بقدمه داخل الشباك.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الترتيب، مبتعدا بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

في المقابل، تجمّد رصيد إسبانيول عند 39 نقطة، وبقي في المركز الثالث عشر غير بعيد عن مناطق الخطر، حيث تفصله 9 نقاط عن صاحب المركز السابع عشر.