بعد تغلبه على إسبانيول برباعية.. ريال مدريد يتوَّج بالدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه (فيديو)

تُوِّج ريال مدريد رسميا بلقب الدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه إسبانيول بأربعة أهداف نظيفة، السبت، ضمن الجولة 34 من المسابقة.

وهذا هو اللقب الثالث للفريق في آخر 6 مواسم، وكان آخر لقب للدوري حصده الريال في موسم 2019 / 2020.

وأصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال أول مدرب يتوَّج بألقاب الدوريات الخمسة الكبرى، إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا.

🇪🇸🇮🇹🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷

☝️ First coach to win the five big leagues!

👔 @MrAncelotti#RealFootball | #CAMPEON35 pic.twitter.com/85hE9LMEJE

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 30, 2022