بعد تغلبه على إسبانيول برباعية.. ريال مدريد يتوَّج بالدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه (فيديو)

بعد تغلبه على إسبانيول برباعية.. ريال مدريد يتوَّج بالدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه (فيديو)
تُوِّج ريال مدريد رسميا بلقب الدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه إسبانيول بأربعة أهداف نظيفة، السبت، ضمن الجولة 34 من المسابقة.
وهذا هو اللقب الثالث للفريق في آخر 6 مواسم، وكان آخر لقب للدوري حصده الريال في موسم 2019 / 2020.
✨🏆✨
✨🙌✨#CAMPEON35 pic.twitter.com/1Z7CbkelIJ
— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 30, 2022
وأصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال أول مدرب يتوَّج بألقاب الدوريات الخمسة الكبرى، إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا.
🇪🇸🇮🇹🇩🇪🏴🇫🇷
☝️ First coach to win the five big leagues!
👔 @MrAncelotti#RealFootball | #CAMPEON35 pic.twitter.com/85hE9LMEJE
— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 30, 2022
وسجل الريال أول أهدافه في الدقيقة 33 من كرة قدّمها البرازيلي المخضرم مارسيلو إلى مواطنه الشاب رودريغو الذي راوغ وسدد في الجهة البعيدة عن متناول الحارس.
وتحكّم الريال في مجريات اللعب من دون أي تهديد على مرماه من قِبل إسبانيول، مما سمح لعناصر الريال بإحراز هدف ثان وقّع عليه رودريغو أيضا عند الدقيقة 43.
🏆⚽️ رودريغو يضاعف النتيجة للملكي ويٌمهد الطريق للقب الليغا #الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد_أسبانيول #LaLiga pic.twitter.com/K3OQS18PNo
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2022
رغبة الريال في حسم الأمور مبكرا جعلت الفريق يضغط مع بداية الشوط الثاني إلى أن نجح ماركو أسينسيو في إضافة الهدف الثالث مع حلول الدقيقة 55.
وظلت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 81، التي عرفت تسجيل الفرنسي كريم بنزيمة هدفا رابعا، بعد كرة عرضية من فينيسوس جونيورز، تابعها بقدمه داخل الشباك.
⚽️🔥 في كل الليالي .. في كل الأوقات لا بد من كريم بنزيما#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد_أسبانيول #LaLiga pic.twitter.com/L0tR4uf9xl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2022
⚽️🏆🎾 ركلة البداية لمباراة تتويج ريال مدريد باللقب برعاية رافاييل نادال#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد_أسبانيول#LaLiga pic.twitter.com/acM4aRUqwG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2022
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الترتيب، مبتعدا بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل 4 جولات من نهاية الموسم.
في المقابل، تجمّد رصيد إسبانيول عند 39 نقطة، وبقي في المركز الثالث عشر غير بعيد عن مناطق الخطر، حيث تفصله 9 نقاط عن صاحب المركز السابع عشر.
🏆 أبرز محطات البطل الميرينغي هذا الموسم#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد#LaLiga | #beINLiga pic.twitter.com/P8AbNyKVFk
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2022