“إنه ليس بشرا”.. فيديو يظهر مهارة ميسي في التصويب يتجاوز 33 مليون مشاهدة

شارك ليونيل ميسي اللاعب الأرجنتيني ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس الخميس، مقطعًا مصورًا عبر حسابه الشخصي في إنستغرام، تجاوز عدد مشاهداته 33 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وفي المقطع يستعرض ميسي مهارته في دقة التسديد بقدمه اليسرى، إذ سدّد 3 كرات من مسافة بعيدة نحو صندوق في الملعب، دخلت جميعها الصندوق من أول محاولة لكل تسديدة.

وحصد الفيديو على حساب ميسي وحده أكثر من 5 ملايين إعجاب وقرابة 53 ألف تعليق، فضلًا عن الحسابات الرياضية التي شاركته على المنصات.

ونشر الحساب الرسمي لشبكة إي إس بي إن (ESPN) الرياضية على تويتر، المقطع المصور، مع تعليق “ليونيل ميسي ليس بشرًا”.

وتفاعل مغردون مع مهارة ميسي في التسديد نحو الهدف، وأشاد أحدهم بدقته العالية، ووصفه آخر بأنه “كرة القدم نفسها”، على حد تعبيره.

Still amazes me that people think ronaldo is a better ‘footballer’ than messi like, he scores goals aye but hes never gunna have the natural ability like this https://t.co/VN6P2puYTp

— Adam Waters (@AdamWaterss) April 29, 2022