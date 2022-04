كلوب يمدد عقده مع ليفربول حتى 2026

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، أن الألماني يورغن كلوب مدرب الفريق مدد عقده لعامين إضافيين ليبقى في آنفيلد حتى 2026 ليحصل النادي على دفعة معنوية هائلة قبل فترة حاسمة من الموسم الذي ينافس فيه على رباعية لا سابق لها من الألقاب.

وأكد ليفربول في بيان أن المدربين المساعدين بيب ليندرز وبيتر كرافيتز مددا عقديهما أيضًا.

وقال كلوب في مارس/آذار الماضي إنه سيبقى في النادي لما بعد نهاية عقده السابق الذي كان ينتهي في 2024 إذا كانت لديه الطاقة لذلك.

وبعد توقيع العقد الجديد قال كلوب إن حيوية الفريق شجعته على التمديد، معربًا عن سعادته الكبيرة وشعوره بالامتنان والحماس “من بين مشاعر كثيرة يشعر بها حاليًا”.

وأشار إلى أن “هناك الكثير من الأشياء التي أعشقها في هذا المكان. كنت أعرف ما ينتظرني قبل القدوم إلى هنا وزاد حبي وفهمي لطبيعة الأمور في النادي بعد وصولي والآن صرت أعرفه أكثر من أي وقت مضى”.

وأضاف أن “النادي يسير بثبات في الاتجاه الصحيح، ولدينا فكرة واضحة عن الكيفية التي نحاول بها تحقيق ذلك، وهذه نقطة انطلاق رائعة دائمًا”.

"We will fight for everything." 👊

وانضم كلوب، 54 عامًا، إلى ليفربول قادمًا من بروسيا دورتموند في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وقاد كلوب ليفربول للفوز بخمسة ألقاب، من بينها دوري أبطال أوربا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوربية في 2019 قبل أن يفوز بالدوري الممتاز في العام التالي.

ولا يزال ليفربول، الذي فاز بكأس الرابطة في فبراير/شباط الماضي، في طريقه لحصد رباعية تاريخية من الألقاب هذا الموسم.

ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحد عن مانشستر سيتي المتصدر.

All of us right now 😁 pic.twitter.com/vnaQp1PXrl

— Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022