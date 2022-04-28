خطأ كارثي لحارس إنتر ميلان يهدد فرصه في صدارة الدوري (فيديو)

تسبب يونوت رادو الحارس الاحتياطي لفريق إنتر ميلان الإيطالي في خسارة موجعة لفريقه 2-1 من مضيفه بولونيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس الأربعاء.

وكان فوز إنتر ميلان، حامل اللقب، بالمباراة المؤجلة من المرحلة 20 سيقوده لانتزاع القمة من غريمه ميلان.

وكان من المقرر أن تلعب المباراة في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها تأجلت بسبب حالات كورونا العديدة في فريق بولونيا.

وشارك رادو بدلًا من قائد الفريق سمير هندانوفيتش الذي يعاني من إصابة في الظهر.

وكانت نتيجة المباراة 1-1 حتى الدقيقة 81 عندما ارتكب رادو خطأ فادحًا بعد أن فشل في تشتيت الكرة قبل 9 دقائق من النهاية ليسمح لنيكولا سانسوني بتسجيل هدف الفوز بسهولة.

ويتصدر ميلان ترتيب المسابقة بعد نهاية الجولة 34 برصيد 74 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان، مع تبقي 4 جولات فقط على نهاية الدوري.