سيتي يحقق انتصارا مثيرا على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال (فيديو)

فاز مانشستر سيتي الإنجليزي 4-3 على ضيفه ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، خلال مباراة مثيرة في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوربا بملعب الاتحاد.

وتقدم سيتي بهدفين في أول 11 دقيقة عن طريق ضربة رأس من كيفن دي بروين وتسديدة غابرييل خيسوس.

دي بروين يستغل تمريرة الجزائري رياض محرز ويضع مانشستر سيتي في المقدمة بضربة رأس جميلة ⚽️👏#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/SuWZDnOeLG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2022

وقلص كريم بنزيمة الفارق لريال في الدقيقة 33، ثم أعاد فيل فودن فارق الهدفين لأصحاب الأرض في الدقيقة 53.

لكن بعد دقيقتين فقط، انطلق فينيسيوس جونيور من الجانب الأيسر وتوغل بسرعة داخل منطقة الجزاء وقلص الفارق من جديد.

وأطلق برناردو سيلفا تسديدة قوية ليعزز تقدم سيتي في الدقيقة 74، لكن بنزيمة أحرز هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ورغم الفوز برباعية، فقد يندم سيتي على إهدار عدد كبير من الفرص على مدار الشوطين.

البرتغالي برناردو سيلفا يباغت ريال مدريد بتسديدة رائعة 😮 مانشستر سيتي 4⃣ – 2⃣ ريال مدريد #دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/xsNTEWc0oM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2022

وتقام مباراة الإياب في مدريد في الرابع من مايو/أيار المقبل.

وسيلعب ليفربول مع فياريال في المباراة الأخرى بذهاب قبل النهائي في أنفيلد، الأربعاء.