رياضة

سيتي يحقق انتصارا مثيرا على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال (فيديو)

تقام مباراة الإياب في مدريد في الرابع من الشهر المقبل (الأناضول)
26/4/2022-|آخر تحديث: 27/4/202212:48 AM (مكة المكرمة)

فاز مانشستر سيتي الإنجليزي 4-3 على ضيفه ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، خلال مباراة مثيرة في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوربا بملعب الاتحاد.

وتقدم سيتي بهدفين في أول 11 دقيقة عن طريق ضربة رأس من كيفن دي بروين وتسديدة غابرييل خيسوس.

وقلص كريم بنزيمة الفارق لريال في الدقيقة 33، ثم أعاد فيل فودن فارق الهدفين لأصحاب الأرض في الدقيقة 53.

لكن بعد دقيقتين فقط، انطلق فينيسيوس جونيور من الجانب الأيسر وتوغل بسرعة داخل منطقة الجزاء وقلص الفارق من جديد.

وأطلق برناردو سيلفا تسديدة قوية ليعزز تقدم سيتي في الدقيقة 74، لكن بنزيمة أحرز هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ورغم الفوز برباعية، فقد يندم سيتي على إهدار عدد كبير من الفرص على مدار الشوطين.

وتقام مباراة الإياب في مدريد في الرابع من مايو/أيار المقبل.

وسيلعب ليفربول مع فياريال في المباراة الأخرى بذهاب قبل النهائي في أنفيلد، الأربعاء.

المصدر : بي إن سبورتس + رويترز