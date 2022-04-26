مصارع نمساوي شهير يهدي انتصاره للشعب الفلسطيني.. هذا ما قاله (فيديو)

أهدى المصارع النمساوي الشهير بطل الفنون القتالية المختلطة خالد “فيلهلم أوت”، فوزه في المسابقة الأخيرة التي شارك فيها للشعب الفلسطيني.

وانتصر “فيلهلم أوت” على نظيره “فالدا سيمونوفيتش” في منافسات بطولة “فانديتا فور نايت” التي أقيمت في العاصمة النمساوية فيينا.

Man will die Wahrheit hinter Stacheldraht und dicken Mauern verstecken. Man versucht die Wahrheit zu verdrehen.Aber Männer wie ich und meine Brüder stehen für die vollständige Gerechtigkeit ein. Das hier ist mein Beitrag zur Wahrheit.#freepalestine pic.twitter.com/zciIq3xz5Z — Khalid (Willi) Ott (@WilliOtt4) April 24, 2022

وقال خالد، وهو الاسم الذي اتخذه “فيلهلم أوت” لنفسه بعد أن أعلن إسلامه قبل عامين، “سأقاتل من أجل فلسطين، وهذا الفوز أقدمه للشعب الفلسطيني”.

وظهر المصارع النمساوي وهو يحمل علم فلسطين عقب الفوز ويلوّح به، كما كان فريق عمله يلبس قمصانا كُتبت عليها: “الحرية لفلسطين” (Free palestine).

دفاع عن قضايا المسلمين

وعُرف خالد بدفاعه عن قضايا المسلمين، حيث انتقد المصارع النمساوي البارز تعامل الغرب مع حرب روسيا على أوكرانيا مقارنةً بتعامله مع القضايا العربية.

وتحت عنوان “الحقيقة بشعة”، نشر بطل المصارعة النمساوي عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرفض فيه ازدواجية الغرب في التعامل مع القضايا في المنطقة العربية مقارنةً بحرب أوكرانيا.

وظهر أوت خلال الفيديو وعلى يمينه تتعدد مشاهد الدمار في سوريا حيث القصف المستمر بدعم روسي لنظام الرئيس بشار الأسد، ثم مشهد الدمار ذاته الذي يغلف المنطقة في كل من ليبيا واليمن والعراق، وفلسطين التي تتعرض لجميع أنواع الانتهاكات منذ النكبة، وحتى أفغانستان، مشيرًا إلى صمت الغرب عن هذه المآسي خلافًا لما فعل في حرب روسيا على أوكرانيا.

The ugly truth

Jeder Krieg ist grausam und traurig. Zuerst sollte versucht werden Kriege zu verhindern. Und in Kriegszeiten wirklich allen zu helfen und solidarisch zu sein kann nicht zuviel verlangt sein. 💪☝️🤲 pic.twitter.com/Og1fJELSCG — Khalid (Willi) Ott (@WilliOtt4) March 13, 2022

وأعلن أوت اعتناقه الدين الإسلامي من داخل الحجر الصحي بمنزله بعد توقف النشاط الرياضي، بسبب إجراءات التصدي لوباء كورونا.

وظهر بطل الفنون القتالية، البالغ من العمر 39 عامًا، في فيديو حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ينطق الشهادتين معلنًا إسلامه بعد تفكير وبحث طويلين، خلال الأيام التي قضاها في الحجر.

وبدأ بطل فنون القتال (MMA) النمساوي الشهير مشواره في عالم الاحتراف عام 2008، وفاز في 17 مباراة من أصل 34 مباراة شارك فيها.