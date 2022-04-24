بهدف صاروخي أحرزه ميسي.. باريس سان جيرمان يتوَّج بطلا للدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه (فيديو)

بهدف صاروخي أحرزه ميسي.. باريس سان جيرمان يتوَّج بطلا للدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه (فيديو)
عادل باريس سان جيرمان الرقم القياسي بحصد لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه بعد تعادله 1-1 مع ضيفه لانس يوم السبت.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 78 نقطة قبل 4 جولات من النهاية، متقدمًا بفارق 16 نقطة على أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب.
وأصبح سان جيرمان يتقاسم الرقم القياسي مع سانت إيتيان الذي نال 10 ألقاب في الفترة ما بين 1957 و1981.
وأحرز هدف الفريق الباريسي نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 68، إثر تمريرة من نيمار دا سيلفا خارج حدود جزاء لانس، قبل أن يسددها ويُسكنها الشباك بطريقة رائعة.
🚀صاروخية ميسي التي لا تصد ولا ترد#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان_لانس pic.twitter.com/rfGTy5KADB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2022
وأدرك لانس التعادل بهدف سجله البديل كورينتين قبل دقيقتين من نهاية المباراة، مستغلًا تمريرة عرضية مثالية من ديفر ماتشادو.
ويعود أول تتويج لـ”باريس سان جيرمان” بلقب الدوري إلى صيف 1986، وحصد اللقب الثاني موسم 1994، ثم سيطر على اللقب لأربع مواسم متتالية (2013، 2014، 2015، 2016).
باريس سان جيرمان بين الأفراح وخيبات الأمل#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/g9pLfKNhvU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2022
وعاد باريس سان جيرمان إلى التتويج بالدوري في موسمَي 2018 و2019 وكذلك موسم 2020، ثم خسره لصالح ليل في 2021، قبل استعادته هذا الموسم.