بثنائية في إيفرتون.. ليفربول يحسم “ديربي ميرسيسايد” ويشدد الخناق على السيتي (فيديو)

سجّل ليفربول هدفين في الشوط الثاني ليفوز على ضيفه وغريمه إيفرتون في “قمة مرسيسايد”، ويتحوّل على بُعد نقطة واحدة من مانشستر سيتي المتصدّر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سيتي وسّع الفارق إلى 4 نقاط بعد الفوز 5-1 على واتفورد، أمس السبت، وعانى فريق المدرّب يورغن كلوب في الشوط الأول أمام إيفرتون في أنفيلد بمباراة عنيفة.

وبعد صمود إيفرتون، الذي تراجع إلى منطقة الهبوط قبل مباراة اليوم، لساعة من اللعب، توغّل محمد صلاح من الجانب الأيمن، وأرسل كرة عرضية حوّلها الظهير الأيسر أندرو روبرتسون بضربة رأس في الدقيقة 62.

واقترب ديماراي غراي من إدراك التعادل لإيفرتون بعدما أطلق تسديدة هائلة مرّت بجوار المرمى مباشرة.

وأضاف البديل ديفوك أوريغي الهدف الثاني بضربة رأس من مدى قريب بعد متابعة ركلة جانبية من البديل الآخر لويس دياز في الدقيقة 85.

وحقق ليفربول فوزه الثاني عشر في آخر 13 مباراة بالدوري ليرفع رصيده إلى 79 نقطة من 33 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدّر قبل 5 جولات من النهاية.

وتجمّد رصيد إيفرتون عند 29 نقطة من 32 مباراة ويحتل المركز 18، وبفارق نقطتين عن بيرنلي صاحب المركز 17 الذي خاض 33 مباراة وتفوّق 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز في وقت سابق اليوم.