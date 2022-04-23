شاهد: النني يصنع الهدف الثالث لأرسنال في شباك مانشستر يونايتد

صنع الدولي المصري محمد النني الهدف الثالث لفريقه أرسنال في شباك مانشستر يونايتد، ليفوز المدفعجية بنتيجة 3-1 اليوم السبت.

وبهذه النتيجة، وجّه أرسنال ضربة جديدة لآمال ضيفه في الحصول على مكان في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، كما عزّز النادي اللندني آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوربا الموسم المقبل.

وأحرز أهداف أرسنال نونو تافاريس وبوكايو ساكا وغرانيت تشاكا.

وبدأ أرسنال الضغط مبكرًا، ونجح في حصد ثمار ذلك سريعًا عندما هز البرتغالي تافاريس شباك الضيوف في الدقيقة الثالثة بعد أن أبعد حارس يونايتد (ديفيد دي خيا) كرة سددها ساكا عقب أداء دفاعي متواضع من دفاع الزوار في ملعب الإمارات.

وضاعف ساكا تقدّم أصحاب الأرض من نقطة الجزاء بعد مخالفة ضده قبل هدف إيدي نكيتياه الذي ألغي بداعي التسلل عقب استشارة حكم الفيديو المساعد.

ورغم بعض الفرص الجيدة قدّم يونايتد أداء باهتًا، مما يوضح حجم المهمة التي تنتظر مدربه المقبل إيريك تن هاج، لكنه حصل على هدف أحرزه نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد كرة عرضية من زميله نيمانيا ماتيتش.

وجاء هدف رونالدو رقم 100 في الدوري الإنجليزي بعد تجربة مؤلمة للمهاجم البرتغالي الذي فقد طفله الرضيع الأسبوع الماضي. وأظهرت جماهير أرسنال الدعم لرونالدو عن طريق تحية صاحب القميص رقم 7 لفترة طويلة في الدقيقة السابعة، كما فعلت جماهير ليفربول في الجولة الماضية خلال الانتصار 4-صفر على يونايتد.

وتحسّن أداء يونايتد خلال الشوط الثاني لكن معاناته استمرت بعدما سدد قائده برونو فرنانديز ركلة جزاء في العارضة بعد لمسة يد من تافاريس قبل أن يحرز تشاكا الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 70 بتسديدة هائلة من مدى بعيد بعد تمريرة قصيرة من النني.

وتحقق الانتصار بعد أداء رائع من آرون رامسديل حارس أرسنال لإبعاد تسديدة ديوجو دالوت نحو القائم، في ثاني محاولة من اللاعب في إطار المرمى، خلال مباراة محبطة ليونايتد الذي سجل لاعبه رونالدو هدفًا ألغاه الحكم بسبب التسلل.

وفي تصريحات لقناة بي إن سبورتس، قال النني “أنا جاهز لمساعدة فريقي متى ما طُلب مني ذلك. دائما ما آمنت أن الفرصة ستأتي لذلك أتمرّن بشكل جيد طوال أيام الأسبوع”.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال لشبكة (بي تي سبورت) التلفزيونية “هذا أداء رائع في مباراة تعني كل شيء. صنعنا الفرص وكان علينا المعاناة، وفي بعض الفترات كنا نفتقر للطاقة وكان المنافس الطرف الأفضل، لكن كنا حاسمين داخل منطقتي الجزاء وساندنا الحظ”.