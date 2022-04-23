رباعية خيسوس تقود سيتي إلى الفوز 5-1 على واتفورد ومواصلة صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)

قاد البرازيلي غابرييل خيسوس فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي إلى فوز كبير على ضيفه واتفورد 5-1، اليوم السبت، في الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقدم خيسوس بهدفين لـ”سيتي” في الدقيقتين الرابعة و23، قبل أن يسجل حسن كمارا هدف واتفورد الوحيد في الدقيقة 28.

وأضاف رودريغو هيرنانديز الهدف الثالث لـ”سيتي” في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني أحرز خيسوس هدفين آخرين لـ”سيتي” في الدقيقتين 49 و53.

وبهذا الفوز، عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليفربول. ومن المقرر أن يلتقي ليفربول، غدًا الأحد، مع ضيفه إيفرتون.

وتوقف رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز قبل الأخير ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.