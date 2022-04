بعد مساندتها له.. رونالدو يشكر جماهير ليفربول (فيديو)

وجّه كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الشكر إلى جماهير فريق ليفربول بعد دعمها له خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء الماضي.

وجرت المباراة في ملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول، وغاب عنها المهاجم البرتغالي الدولي بسبب وفاة ابنه الرضيع.

وكان رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز أعلنا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنهما ينتظران توأمين، ثم أعلنا الاثنين الماضي وفاة أحد التوأمين.

وعبّرت جماهير ليفربول عن تضامنها وتعاطفها مع رونالدو، ووقفوا في المدرجات في الدقيقة السابعة، وصفّقوا بحرارة مرددين الأغنية الشهيرة “لن تسير وحدك”.

وارتدى الفريقان شارات سوداء بينما وصف يورغن كلوب مدرّب ليفربول الدعم الجماهيري لرونالدو بأنه كان “لقطة المباراة”.

وتعليقًا على المشهد، نشر رونالدو مقطع فيديو من تصفيق جماهير ليفربول عبر حسابه في إنستغرام قائلًا “عالم واحد. رياضة واحدة وأسرة عالمية واحدة. شكرًا أنفيلد. أنا وأسرتي لن ننسى أبدًا لحظة الاحترام والتعاطف هذه”.

وانتهت المباراة بهزيمة مانشستر يونايتد 4-صفر.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بين فرق البطولة العشرين برصيد 54 نقطة من 33 مباراة.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf

— This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022