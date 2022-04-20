رياضة|بريطانيا

لن تسير وحدك.. جماهير ليفربول تصفق بحرارة دعمًا لرونالدو بعد وفاة طفله (فيديو)

البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي مانشستر يونايتد (غيتي)
19/4/2022-|آخر تحديث: 20/4/202212:18 AM (مكة المكرمة)

قامت جماهير ليفربول بالتصفيق الحار لمدة دقيقة كاملة عند حلول الدقيقة 7 خلال مباراة فريقها مع مانشستر يونايتد في لفتة إنسانية لمؤازرة مهاجم الفريق الخصم كريستيانو رونالدو، وذلك في أعقاب وفاة طفله حديث الولادة.

ورددت جماهير ليفربول الأغنية الشهيرة الخاصة بالنادي “لن تسير وحدك أبدًا” أثناء التصفيق للتعبير عن دعمهم ومساندتهم لقائد المنتخب البرتغالي.

ونشر نادي ليفربول عبر تويتر مقطع فيديو يوثق لحظات تصفيق الجمهور بشكل موحد وترديده للغناء والهتافات دعمًا لكريستيانو رونالدو.

وعلّق الحساب بالقول “تصفيق حار في الدقيقة السابعة على ملعب أنفيلد لرونالدو، أعقبه غناء لن تسير وحدك أبدًا”.

وكان مانشستر يونايتد قد قال إن رونالدو لن يشارك في مباراته أمام ليفربول، الثلاثاء، بعد وفاة طفله الرضيع، أمس الاثنين.

وقال في بيان عبر موقعه على الإنترنت “الأسرة أهم من كل شيء، وحاليًا يعكف رونالدو على مساندة أحبائه في هذا الوقت الصعب”.

وأضاف البيان “نتيجة لذلك فإن بوسعنا التأكيد أنه لن يشارك في المباراة أمام ليفربول في ملعب أنفيلد، مساء الثلاثاء، ونؤكد طلب الأسرة باحترام الخصوصية”.

وأعلن رونالدو، أمس الاثنين، في بيان مشترك مع جورجينا رودريغيز عبر وسائل التواصل الاجتماعي “بحزن عميق نعلن أن ابننا الرضيع توفي”.

وأضاف “إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والدَيْن”.

وكان رونالدو قد أعلن العام الماضي أنه وجورجينا سيُرزقان بتوأم.

وتابع البيان “فقط ولادة ابنتنا تمنحنا القوة للتعايش مع هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة”.

وختم رونالدو بالقول “نشعر بالدمار جميعًا بسبب هذه الخسارة، ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية. طفلنا الصغير، أنت ملاكنا. سنحبك دائمًا”.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو لديه بالفعل 4 أبناء.

وعبّر العديد من لاعبي وأندية كرة القدم عبر منصات التواصل، عن دعمهم الكبير لرونالدو وأسرته في هذا الوقت العصيب.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا قال فيه “يأسف ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بشدة على وفاة أحد الأطفال الذي توقعه كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز”.

وأضاف “ينضم ريال مدريد إلى آلام العائلة بأكملها، ويريد أن يُظهر لهم كل الحب والمودة”.

وعلّق حساب نادي ليفربول على بيان رونالدو، عبر تغريدة قال فيها “كل منا هنا في نادي ليفربول يرسلون أعمق التعازي لك ولجورجينا وللعائلة”.

وقال حساب نادي يوفنتوس “خواطرنا وصلواتنا معك ومع جورجينا وكل العائلة خلال هذا الوقت”.

وغرد حساب البريميرليغ قائلًا “تعازي الجميع في الدوري الإنجليزي الممتاز معك أنت وعائلتك، كريستيانو”.

وقال ماركوس راشفورد في تغريدة له “أفكاري معك أخي ومع جورجينا. أنا آسف جدًّا”.

وغرد كيني دالغليش قائلًا “نرسل تعازينا القلبية لك ولعائلتك على خسارتك التي لا يمكن تصورها”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل