كلوب يعلّق على مباراة مصر والسنغال.. وهذا ما قاله عن استخدام الليزر ضد صلاح (فيديو)

علّق يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، على فوز السنغال على مصر في التصفيات الحاسمة وتأهلها إلى كأس العالم في قطر، على حساب منتخب “الفراعنة”.

وقال المدير الفني الألماني “سعيد جدًا لساديو وأشعر في الوقت ذاته بالأسف تجاه صلاح، لا أعتقد أن توجيه الجماهير لشعاع الليزر في وجهه كان أمرًا جيدًا أبدًا”.

وأضاف “الأمر يكون مختلفًا عندما يكون زميلان في مباراة ضخمة كهذه ضد بعضهما الآخر، لكنهما يتمتعان بأعلى قدر من الاحترافية، وسيتعاملان مع الموقف بطريقة صحيحة”.

وتابع “السنغال أقوى منتخب في أفريقيا ومصر صعّبت مهمتهم مرتين، لا أعلم إذا كانوا يرون الأمر على هذا النحو، لكن لا يمكنهم الوصول لأبعد من ذلك، كما أن الفريق لم يكن محظوظًا بالقرعة أيضًا”.

