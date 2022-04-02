كلوب يعلّق على مباراة مصر والسنغال.. وهذا ما قاله عن استخدام الليزر ضد صلاح (فيديو)

علّق يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، على فوز السنغال على مصر في التصفيات الحاسمة وتأهلها إلى كأس العالم في قطر، على حساب منتخب “الفراعنة”.

وقال المدير الفني الألماني “سعيد جدًا لساديو وأشعر في الوقت ذاته بالأسف تجاه صلاح، لا أعتقد أن توجيه الجماهير لشعاع الليزر في وجهه كان أمرًا جيدًا أبدًا”.

وأضاف “الأمر يكون مختلفًا عندما يكون زميلان في مباراة ضخمة كهذه ضد بعضهما الآخر، لكنهما يتمتعان بأعلى قدر من الاحترافية، وسيتعاملان مع الموقف بطريقة صحيحة”.

وتابع “السنغال أقوى منتخب في أفريقيا ومصر صعّبت مهمتهم مرتين، لا أعلم إذا كانوا يرون الأمر على هذا النحو، لكن لا يمكنهم الوصول لأبعد من ذلك، كما أن الفريق لم يكن محظوظًا بالقرعة أيضًا”.

Jurgen Klopp feels for Mo Salah but he’s happy for Sadio Mane. It’s football there has to be a winner pic.twitter.com/NepnfYyeem — Eric Njiru (@EricNjiiru) April 1, 2022

وكانت صحف عالمية وصفت الأجواء السيئة التي سادت مباراة مصر والسنغال الثلاثاء الماضي بأنها “جنون”.

وانتهت المباراة بفوز منتخب السنغال وتأهله إلى بطولة كأس العالم من خلال ركلات الترجيح.

وتصدّرت لقطة استهداف نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح بمؤشرات الليزر من قبل جماهير السنغال صحفيتي ديلي ميل وميرور البريطانيتين.

كما تناولت صحيفة ديلي ميل لقطات الاعتداء على محمد صلاح عقب نهاية المباراة وخروجه في حماية حراسة خاصة، وقالت إن نتيجة المباراة شابتها مشاهد بغيضة من مشجعي السنغال الذين صرفوا انتباه لاعبي المنتخب المصري خلال ركلات الترجيح، ثم رشقوا اللاعبين بأشياء مختلفة أثناء مغادرتهم أرض الملعب.

وقالت صحيفة ميرور إن مشجعي السنغال لجؤوا إلى تكتيكات وصفتها بأنها “قذرة” لمنح بلادهم اليد العليا خلال المباراة الفاصلة للوصول إلى نهائيات كأس العالم من خلال استهداف اللاعبين المنافسين بأشعة الليزر.

وأشار الصحفي الأمريكي هنري بوشنيل أيضًا إلى لقطات توجيه الليزر تجاه حارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي طيلة المباراة.