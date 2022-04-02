تعرف إلى ملاعب مونديال قطر (فيديو)
1/4/2022-|آخر تحديث: 2/4/202212:47 AM (مكة المكرمة)
تستعد قطر لاستضافة كأس العالم في المدة ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، وقد أجريت القرعة وأعلن عن جدول المباريات، أمس الجمعة.
وستلعب البطولة في 8 ملاعب بعضها صمّم خصيصًا لهذه النسخة من المونديال. وفيما يلي استعراض لتلك الملاعب.
تعرف على مقومات ملاعب مونديال #قطر 2022 pic.twitter.com/gvfEtTtOcI
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 1, 2022
البيت
- يقع في مدينة الخور (شمال الدوحة).
- يضم 60 ألف مقعد.
- افتُتح في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
- يعد أكبر ملاعب مونديال قطر.
- استوحي تصميم الملعب من بيت الشَّعر (الخيمة).
- يستضيف 5 مباريات في هذا المونديال، منها مباراة قطر والإكوادور في افتتاح البطولة، والمباراة النهائية.
974
- كان يسمى ملعب رأس أبو عبود.
- تبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألفًا.
- افتُتح في 30 نوفمبر الماضي.
- صُمِّم من الحاويات وعددها 974.
- قابل للتفكيك بالكامل.
- بعد كأس العالم سيُفكك للاستفادة منه في قطر وخارجها.
الثمامة
- صمم هذا الملعب المهندس المعماري القطري إبراهيم الجيدة.
- مستوحى من شكل القحفيّة (غطاء الرأس، القبّعة).
- أول ملعب موندياليّ يُصمم بأنامل قطرية.
أحمد بن علي
- طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجّع.
- افتُتح في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
- أقيمت على أرضه المباراة النهائية لكأس أمير قطر في نسختها الثامنة والأربعين.
المدينة التعليمية
- يسمى “جوهرة الصحراء”.
- يقع في المدينة التعليمية.
- طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجّع.
- افتُتح في 15 يونيو/حزيران 2020.
- بعد المونديال سيكون وجهة رياضية وترفيهية لمنتسبي جامعات المدينة التعليمية.
الجنوب
- يقع في مدينة الوكرة جنوب قطر.
- طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجّع.
- افتُتح في مايو/أيار 2019.
- أول ملعب يُصمّم بالكامل خصيصًا لاستضافة كأس العالم في قطر.
- صممته المعمارية العراقية العالمية الراحلة زَها حديد، واعتمدت على أشرعة المراكب التقليدية التي حملت القطريين قديمًا للصيد والبحث عن اللؤلؤ، وهو نشاط أهل المنطقة قديمًا.
لوسيل
- افتُتح في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
- يستضيف حفل الافتتاح والمباراة النهائية.
- تبلغ طاقته الاستيعابية 80 ألف مشجّع.
- استوحي تصميمه الاستثنائي من تداخل الضوء والظل الذي يميّز الفنار العربي التقليدي (الفانوس).
- يعكس هيكله وواجهته النقوش البالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني وغيرها من القطع الفنية الموجودة في العالم العربي والإسلامي.
خليفة
- افتُتح في 19 مايو/أيار 2017.
- شهد يومها مباراة نهائي كأس الأمير بين فريقي السد والريان.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل