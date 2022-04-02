رياضة|قطر

تعرف إلى ملاعب مونديال قطر (فيديو)

استاد الجنوب
استاد الجنوب (غيتي)
1/4/2022-|آخر تحديث: 2/4/202212:47 AM (مكة المكرمة)

تستعد قطر لاستضافة كأس العالم في المدة ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، وقد أجريت القرعة وأعلن عن جدول المباريات، أمس الجمعة.

وستلعب البطولة في 8 ملاعب بعضها صمّم خصيصًا لهذه النسخة من المونديال. وفيما يلي استعراض لتلك الملاعب.

 

البيت

  • يقع في مدينة الخور (شمال الدوحة).
  • يضم 60 ألف مقعد.
  • افتُتح في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
  • يعد أكبر ملاعب مونديال قطر.
  • استوحي تصميم الملعب من بيت الشَّعر (الخيمة).
  • يستضيف 5 مباريات في هذا المونديال، منها مباراة قطر والإكوادور في افتتاح البطولة، والمباراة النهائية.

974

  • كان يسمى ملعب رأس أبو عبود.
  • تبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألفًا.
  • افتُتح في 30 نوفمبر الماضي.
  • صُمِّم من الحاويات وعددها 974.
  • قابل للتفكيك بالكامل.
  • بعد كأس العالم سيُفكك للاستفادة منه في قطر وخارجها.

الثمامة

  • صمم هذا الملعب المهندس المعماري القطري إبراهيم الجيدة.
  • مستوحى من شكل القحفيّة (غطاء الرأس، القبّعة).
  • أول ملعب موندياليّ يُصمم بأنامل قطرية.

أحمد بن علي

  • طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجّع.
  • افتُتح في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
  • أقيمت على أرضه المباراة النهائية لكأس أمير قطر في نسختها الثامنة والأربعين.

المدينة التعليمية

  • يسمى “جوهرة الصحراء”.
  • يقع في المدينة التعليمية.
  • طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجّع.
  • افتُتح في 15 يونيو/حزيران 2020.
  • بعد المونديال سيكون وجهة رياضية وترفيهية لمنتسبي جامعات المدينة التعليمية.

الجنوب

  • يقع في مدينة الوكرة جنوب قطر.
  • طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجّع.
  • افتُتح في مايو/أيار 2019.
  • أول ملعب يُصمّم بالكامل خصيصًا لاستضافة كأس العالم في قطر.
  • صممته المعمارية العراقية العالمية الراحلة زَها حديد، واعتمدت على أشرعة المراكب التقليدية التي حملت القطريين قديمًا للصيد والبحث عن اللؤلؤ، وهو نشاط أهل المنطقة قديمًا.

لوسيل

  • افتُتح في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
  • يستضيف حفل الافتتاح والمباراة النهائية.
  • تبلغ طاقته الاستيعابية 80 ألف مشجّع.
  • استوحي تصميمه الاستثنائي من تداخل الضوء والظل الذي يميّز الفنار العربي التقليدي (الفانوس).
  • يعكس هيكله وواجهته النقوش البالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني وغيرها من القطع الفنية الموجودة في العالم العربي والإسلامي.

خليفة

  • افتُتح في 19 مايو/أيار 2017.
  • شهد يومها مباراة نهائي كأس الأمير بين فريقي السد والريان.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل