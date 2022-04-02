تعرف إلى ملاعب مونديال قطر (فيديو)

تستعد قطر لاستضافة كأس العالم في المدة ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، وقد أجريت القرعة وأعلن عن جدول المباريات، أمس الجمعة.

وستلعب البطولة في 8 ملاعب بعضها صمّم خصيصًا لهذه النسخة من المونديال. وفيما يلي استعراض لتلك الملاعب.

تعرف على مقومات ملاعب مونديال #قطر 2022 pic.twitter.com/gvfEtTtOcI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 1, 2022

البيت

يقع في مدينة الخور (شمال الدوحة).

يضم 60 ألف مقعد.

افتُتح في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

يعد أكبر ملاعب مونديال قطر.

استوحي تصميم الملعب من بيت الشَّعر (الخيمة).

يستضيف 5 مباريات في هذا المونديال، منها مباراة قطر والإكوادور في افتتاح البطولة، والمباراة النهائية.

974

كان يسمى ملعب رأس أبو عبود.

تبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألفًا.

افتُتح في 30 نوفمبر الماضي.

صُمِّم من الحاويات وعددها 974.

قابل للتفكيك بالكامل.

بعد كأس العالم سيُفكك للاستفادة منه في قطر وخارجها.

الثمامة

صمم هذا الملعب المهندس المعماري القطري إبراهيم الجيدة.

مستوحى من شكل القحفيّة (غطاء الرأس، القبّعة).

أول ملعب موندياليّ يُصمم بأنامل قطرية.

أحمد بن علي

طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجّع.

افتُتح في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

أقيمت على أرضه المباراة النهائية لكأس أمير قطر في نسختها الثامنة والأربعين.

المدينة التعليمية

يسمى “جوهرة الصحراء”.

يقع في المدينة التعليمية.

طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجّع.

افتُتح في 15 يونيو/حزيران 2020.

بعد المونديال سيكون وجهة رياضية وترفيهية لمنتسبي جامعات المدينة التعليمية.

الجنوب

يقع في مدينة الوكرة جنوب قطر.

طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجّع.

افتُتح في مايو/أيار 2019.

أول ملعب يُصمّم بالكامل خصيصًا لاستضافة كأس العالم في قطر.

صممته المعمارية العراقية العالمية الراحلة زَها حديد، واعتمدت على أشرعة المراكب التقليدية التي حملت القطريين قديمًا للصيد والبحث عن اللؤلؤ، وهو نشاط أهل المنطقة قديمًا.

لوسيل

افتُتح في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

يستضيف حفل الافتتاح والمباراة النهائية.

تبلغ طاقته الاستيعابية 80 ألف مشجّع.

استوحي تصميمه الاستثنائي من تداخل الضوء والظل الذي يميّز الفنار العربي التقليدي (الفانوس).

يعكس هيكله وواجهته النقوش البالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني وغيرها من القطع الفنية الموجودة في العالم العربي والإسلامي.

خليفة