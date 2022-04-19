أصيب بنوبة قلبية.. وفاة حارس مرمى تركي خلال مباراة نهائية (فيديو)

تعرّض حارس مرمى تركي لنوبة قلبية نُقل على إثرها إلى المستشفى، لكنها أدت إلى وفاته على الفور، وفق مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل سقوط حارس المرمى فاتح مومكو (43 عامًا) على الأرض، لتتوقف المباراة النهائية في دوري اتحاد الأساتذة لكرة القدم بمنطقة بحر إيجة.

وتحدثت وسائل إعلام تركية عن إصابة حارس المرمى بنوبة قلبية أدت إلى سقوطه على الأرض، بينما كان فريقه يحرز تقدمًا على منافسه بنتيجة 3-1.

ولم يتسن إنقاذ الحارس رغم نقله إلى أحد المستشفيات واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.