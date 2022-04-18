بهدفين دون رد.. تشلسي يضرب موعدا مع ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تأهّل تشلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، بفوزه على نظيره كريستال بالاس بهدفين دون رد، على أرض ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وسجّل تشلسي أول أهدافه في الدقيقة 65 بتسديدة قوية من لاعب الوسط (روبن لوفتوس تشيك) مرّت من الجميع وسكنت الجهة البعيدة عن متناول حارس المرمى.

وجاء الهدف الثاني بعد هجمة منظمة تبادل فيها تيمو فيرنر الكرة مع زميله ماسون ماونت قبل أن يُنهيها الأخير بباطن قدمه على يسار جاك بوتلاند عند الدقيقة 76.

وسيلعب تشلسي في النهائي أمام ليفربول، الذي فاز 3-2 على مانشستر سيتي في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

⚽️ تشيلسي يتخطى كريستال بالاس ويضرب موعداً مع ليفربول في النهائي ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#تشيلسي_كريستال_بالاس | #كأس_الإتحاد_الإنكليزي#FACupSemiFinal https://t.co/9N8vAn89uL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2022

وسيظهر تشلسي في نهائي كأس الاتحاد للمرة الخامسة في 6 سنوات، وسيحاول تعويض الخسارة في آخر موسمين أمام ليستر سيتي وأرسنال، والثأر أيضًا لخسارته أمام ليفربول في نهائي كأس الرابطة.

وجاء فوز تشلسي، بطل كأس الاتحاد 8 مرات، في توقيت مثالي بعد الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوربا، الثلاثاء الماضي، أمام ريال مدريد حيث فاز إيابا 3-2 بعد وقت إضافي، لكنه خسر 5-4 في مجموع المباراتين.

وقال توماس توخيل مدرّب تشلسي “أنا سعيد لأني سأكون جزءًا من نهائي كأس الاتحاد مرة أخرى. إنها مسابقة مهمة. أنا ممتن جدًا للأمر وسأكون مستعدًا”.