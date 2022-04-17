مدرب فرنسي يطالب لاعبيه المسلمين بالإفطار “لتأهل الفريق”

طالب مدرب فريق سانت إيتيان الفرنسي، باسكال دوبراز، لاعبي فريقه المسلمين بالإفطار في شهر رمضان وعدم الالتزام بفريضة الصيام.

وتأتي أنباء منع المسلمين في الفريق من الصيام -وفق ما أفاد موقع “Sportbible” البريطاني- بعد خروج مؤقت للفريق من منطقة الهبوط، بفوزه الصعب أمس السبت على نادي بريست، بفضل هدفي الفرنسي “المسلم” مهدي كامارا.

ويحتل فريق سانت إيتيان المركز 17 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة، يليه فريق كليرمون فوت الذي يحتل المركز 18 برصيد 28 نقطة، مع مباراة أخرى متبقية له.

🗣️ Après la victoire des Verts face à Brest, l’entraîneur des Verts Pascal Dupraz a tenu à mettre les choses au clair au sujet d’une prétendue demande à ses joueurs musulmans d’interrompre leur jeûne pendant le ramadan.https://t.co/VPYWMQwurf — RMC Sport (@RMCsport) April 16, 2022

وقال الموقع البريطاني إن دعوة مدرب سانت إيتيان غير مبررة، مشيرًا إلى أن منع اللاعبين من الصيام لن يساعد في تحسين نتائج الفريق.

وذكر الموقع حالات عديدة للاعبين صائمين أثبتوا أن الصيام لا يمنعهم من الأداء الجيد في الملعب، وقال إن لاعب ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة أكد أن رمضان ليس عائقًا.

وكان بنزيمة صائمًا قبل فوز فريقه بدوري أبطال أوربا على تشلسي، ولم يكسر صيامه إلا قبل 13 دقيقة من انطلاق المباراة، ثم سجل ثلاثية.

وفي ألمانيا، أوقف حكم مباراة للسماح للاعب بأن يفطر، حيث تمكن موسى نياكاتي -لاعب نادي ماينز- من شرب الماء ومشروب رياضي أثناء المباراة.

لأول مرة في الدوري الألماني.. وقف المباريات عند وقت الإفطار#رمضان pic.twitter.com/szEMZgQZ0n — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 13, 2022

وشكر المدافع (26 عامًا) الحكم على هذه الخطوة، وأكد الاتحاد الألماني أنهم لم يوجهوه لفعل ذلك، لكنهم رحبوا بالأمر.

ويضم نادي سانت إيتيان عددًا من اللاعبين المسلمين الملتزمين بصيام رمضان، أبرزهم التونسي وهبي الخزري والجزائري رياض بودبوز، بجانب لاعبين آخرين مثل صاحب الأصول الجزائرية عادل عوشيش.