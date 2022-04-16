ليفربول يطيح بالسيتي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

صعد ليفربول إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تغلب على مانشستر سيتي 3 / 2 في القمة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب “ويمبلي” في الدور قبل النهائي من البطولة.

ويدين ليفربول بفضل كبير في الفوز للنجم السنغالي ساديو ماني الذي سجل ثنائية للفريق في الدقيقتين 17 و45، بعد أن سجل زميله إبراهيما كوناتي هدف التقدم في الدقيقة التاسعة.

بينما جاء هدفا مانشستر سيتي في الدقيقتين 47 و90 وسجلهما جاك جريليش وبرناردو سيلفا.

ويلتقي ليفربول في نهائي البطولة العريقة، مع الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تجمع بين تشيلسي وكريستال بالاس غدا الأحد على ملعب “ويمبلي”.

وجاءت أول فرصة خطيرة في الدقيقة الرابعة وكانت من نصيب ماشستر سيتي وقد انتهت بعرضية إلى جاك جريليش الذي سدد بقوة لكن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول تصدى للكرة.

وبعدها، قدم ليفربول محاولات متتالية حتى افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة، حيث ارتقى إبراهيما كوناتي لكرة من ضربة ركنية، وصوبها برأسه في الشباك معلنا تقدم ليفربول 1 / صفر.

وفي الدقيقة 17، عزز ليفربول تقدمه بالهدف الثاني، حيث ارتكب زاك ستيفن حارس مرمى مانشستر سيتي خطأ فادحا بتأخره في توزيع كرة أعادها له الدفاع، لينقض عليها ساديو ماني ويسكنها الشباك معلنا تقدم ليفربول 2 / صفر.

❌😱 خطأ فادح من زاك ستيفن يُهدي الريدز الهدف الثاني 🧐 هل باتت عودة سيتي مستحيلة في هذه القمة؟#مانشستر_سيتي_ليفربول | #كاس_الاتحاد_الانكليزي#FACup pic.twitter.com/WalLfijSFw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 16, 2022

وشكل الهدف الثاني صدمة قوية لمانشستر سيتي لكن الفريق حاول استعادة توازنه خلال دقائق معدودة وكثف تركيزه على السيطرة على الكرة أملا في الرد، لكنه اصطدم بتماسك دفاعي واضح لليفربول.

🔴 ليفربول يتخطى مانشستر سيتي ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#مانشستر_سيتي_ليفربول | #كاس_الاتحاد_الانكليزي#FACuphttps://t.co/Z1jXds8FRF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 16, 2022

وعلى الجانب الآخر، قدم النجم المصري محمد صلاح أكثر من محاولة لكنه عانى من الرقابة اللصيقة المفروضة عليه، كما واصل ماني تألقه مستفيدا من تحركات لويس دياز.

وبمرور الوقت، كثف مانشستر سيتي ضغطه أملا في الرد خلال الشوط الأول، وقدم رحيم سترلينج وخيسوس وبرناردو سيلفا وكذلك فيل فودين محاولات جادة، لكن الفريق وجد صعوبة في تهديد الشباك.

وفي الدقيقة 45، عزز ساديو ماني تقدم ليفربول بالهدف الثاني له والثالث للفريق، حيث شن الفريق هجمة شهدت عدة تمريرات داخل منطقة الجزاء قبل أن تصل الكرة إلى ساديو ماني الذي قابلها بتسديدة قوية ساحرة أسكن بها الكرة في الشباك معلنا تقدم ليفربول 3 / صفر.

وقدم مانشستر سيتي بداية قوية في الشوط الثاني، وسجل بعد دقيقة واحدة، حيث تلقى جابرييل خيسوس تمريرة طولية وراوغ ببراعة داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى جاك جريليش الذي أسكن الكرة في الشباك مقلصا تقدم ليفربول إلى 3/1.

وفي الدقيقة 90، انطلق رياض محرز على الجهة اليمنى وسدد كرة قوية حاول الحارس التصدي لها لكنها مرت بين ساقيه لتصل إلى برناردو سيلفا المتمركز أمام المرمى ليسكن الكرة في الشباك.