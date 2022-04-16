ثلاثية رونالدو تهدي مانشستر يونايتد فوزا مثيرا على نوريتش (فيديو)

أحرز كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة 50 في مسيرته مع الأندية ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-2 على نوريتش سيتي وسط احتجاجات من المشجعين في أولد ترافورد، اليوم السبت.

ومع خسارة توتنهام هوتسبير رابع الترتيب 1-صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون، في وقت سابق اليوم، امتلك يونايتد الفرصة لتقليص الفارق وإنعاش آمال التأهل إلى دوري أبطال أوربا.

وسجل رونالدو هدفين في الشوط الأول، وبدا أن صاحب الأرض سيخرج بانتصار سهل تحت أشعة الشمس القوية، ووسط معاناة الفريق المتذيل للمسابقة.

في نهاية الشوط الأول، قلّص كيران دويل الفارق للفريق الزائر، ثم أدرك تيمو بوكي التعادل لنوريتش بعد الاستراحة بسبع دقائق، ليوجه ضربة للمشجعين في أولد ترافورد.

وأطلقت الجماهير -التي احتجت قبل المباراة على مالكي النادي وطالبت برحيلهم- هتافات ضد المُلّاك مع ظهور الفريق بشكل متواضع في الشوط الثاني أمام الفريق الذي يتأخر بسبع نقاط عن منطقة الأمان.

وتعرّض بول بوجبا لاعب يونايتد لصيحات استهجان من مشجعيه قبل تبديله، لكن رونالدو خطف الأضواء وأحرز هدف الفوز قبل 14 دقيقة من النهاية، ليعيد فريقه إلى الطريق الصحيح.

وهذا الفوز هو الأول ليونايتد في أربع مباريات بكل المسابقات، ليجتاز أرسنال الذي خسر 1-صفر أمام ساوثامبتون، ويصبح خامسًا برصيد 54 نقطة من 32 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن توتنهام، في حين بقي نوريتش في المركز الأخير وله 21 نقطة.