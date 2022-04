لأول مرة في الدوري الألماني.. وقف المباريات من أجل إفطار اللاعبين المسلمين في رمضان (فيديو)

توقفت مباراة كرة قدم لأول مرة في الدوري الألماني لإفساح المجال للاعب مسلم صائم للإفطار في رمضان قبل مواصلة اللعب.

وكان مدافع فريق ماينز، الفرنسي موسى نياخات، طلب من الحكم منحه بعض الوقت ليكسر صيامه، وهو ما وافق عليه الحكم ماتياس يولينبيك دون تردد، في خطوة أشاد بها المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا.

وقال يولينبيك بعد المباراة وفقا لوسائل إعلام ألمانية “لقد سألني اللاعب قبل المباراة هل بإمكانه التوقف للشرب قليلا عند الغروب لأنه مسلم ويصوم رمضان. وبطبيعة الحال أنا وافقت على ذلك. وعندما توقف اللعب أخبرته وانتظرت حتى انتهى من الإفطار”.

من جهته أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم دعمه لقرار الحكم، مشيرا إلى أنه سيمنح اللاعبين المسلمين فترات راحة خلال المباريات المقبلة لكسر صيامهم.

وقال لوتز مايكل فروليش، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الألماني: “ليس هناك تعليمات عامة بهذا الخصوص، لكننا نعبر عن دعمنا للحكام الذين يتيحون هذا الوقت خلال شهر رمضان بناءً على طلب اللاعبين”.

Play was stopped during Augsburg vs. Mainz 05 so Moussa Niakhaté could have a moment to break his Ramadan fast just after sunset 👏 pic.twitter.com/TwfbcpBfn7

— ESPN FC (@ESPNFC) April 11, 2022