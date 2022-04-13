لأول مرة في الدوري الألماني.. وقف المباريات من أجل إفطار اللاعبين المسلمين في رمضان (فيديو)

توقفت مباراة كرة قدم لأول مرة في الدوري الألماني لإفساح المجال للاعب مسلم صائم للإفطار في رمضان قبل مواصلة اللعب.

وكان مدافع فريق ماينز، الفرنسي موسى نياخات، طلب من الحكم منحه بعض الوقت ليكسر صيامه، وهو ما وافق عليه الحكم ماتياس يولينبيك دون تردد، في خطوة أشاد بها المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا.

وقال يولينبيك بعد المباراة وفقا لوسائل إعلام ألمانية “لقد سألني اللاعب قبل المباراة هل بإمكانه التوقف للشرب قليلا عند الغروب لأنه مسلم ويصوم رمضان. وبطبيعة الحال أنا وافقت على ذلك. وعندما توقف اللعب أخبرته وانتظرت حتى انتهى من الإفطار”.

من جهته أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم دعمه لقرار الحكم، مشيرا إلى أنه سيمنح اللاعبين المسلمين فترات راحة خلال المباريات المقبلة لكسر صيامهم.

لأول مرة في الدوري الألماني.. وقف المباريات عند وقت الإفطار#رمضان pic.twitter.com/szEMZgQZ0n — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 13, 2022

وقال لوتز مايكل فروليش، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الألماني: “ليس هناك تعليمات عامة بهذا الخصوص، لكننا نعبر عن دعمنا للحكام الذين يتيحون هذا الوقت خلال شهر رمضان بناءً على طلب اللاعبين”.

Play was stopped during Augsburg vs. Mainz 05 so Moussa Niakhaté could have a moment to break his Ramadan fast just after sunset 👏 pic.twitter.com/TwfbcpBfn7 — ESPN FC (@ESPNFC) April 11, 2022

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وافقت أيضا على منح بعض لحظات راحة في المباريات، حتى يتمكن اللاعبون المسلمون من كسر صيامهم خلال شهر رمضان الحالي.

وكانت شبكة “بي بي سي” أفادت بأن أن رابطة اللاعبين المحترفين في البريميرليغ وضعت الأسس والقواعد لمراعاة صيام اللاعبين المسلمين خلال المباريات التي يشاركون فيها مثلما حدث في الموسم الماضي.

وأشارت إلى وجود اتفاق غير رسمي بين القادة للسماح باستراحة قصيرة خلال تنفيذ ركلة المرمى أو رمية التَّمَاسّ، ليتمكن أي لاعب مسلم صائم من الإفطار.