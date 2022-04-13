رياضة

بنزيمة يقود الريال إلى تأهل مثير لنصف نهائي أبطال أوربا على حساب تشلسي (فيديو)

كريم بنزيمة
بنزيمة يحتفل بعد تسجيل هدفه (رويترز)
12/4/2022-|آخر تحديث: 13/4/202202:04 AM (مكة المكرمة)

صعد ريال مدريد الإسباني إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم، رغم هزيمته 2-3 أمام ضيفه تشلسي الإنجليزي، بعد شوطين إضافيين في إياب دور الثمانية من المسابقة.

تقدم تشلسي 3-صفر عن طريق ميسون ماونت في الدقيقة 15 من المباراة. وفي الشوط الثاني أضاف أنطونيو روديغر في الدقيقة 51، قبل أن يسجل تيمو فيرنر الهدف الثالث في الدقيقة 75.

غير أن رودريغو نجح في تسجيل الهدف الأول للريال في الدقيقة 80، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية.

ونجح كريم بنزيمة في تسجيل الهدف الثاني للريال في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول ليقود فريقه للتأهل إلى قبل نهائي البطولة بمجموع مباراتي دور الثمانية 5-4.

وفاز ريال مدريد 3-1 على تشلسي في لندن الأسبوع الماضي، بفضل ثلاثية بنزيمة.

وسيلعب ريال مدريد في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة الأربعاء بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، بعدما فاز بطل إنجلترا بهدف نظيف على أرضه الأسبوع الماضي ذهابا.

المصدر : وكالات