بنزيمة يقود الريال إلى تأهل مثير لنصف نهائي أبطال أوربا على حساب تشلسي (فيديو)

صعد ريال مدريد الإسباني إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم، رغم هزيمته 2-3 أمام ضيفه تشلسي الإنجليزي، بعد شوطين إضافيين في إياب دور الثمانية من المسابقة.

تقدم تشلسي 3-صفر عن طريق ميسون ماونت في الدقيقة 15 من المباراة. وفي الشوط الثاني أضاف أنطونيو روديغر في الدقيقة 51، قبل أن يسجل تيمو فيرنر الهدف الثالث في الدقيقة 75.

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مايسون ماونت يفتتح التسجيل بهدف صاروخي ويشعل اللقاء#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/Mg0WeqfwKX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2022

روديغر يرتقي فوق الجميع ويحرز الهدف الثاني لتشيلسي في شباك ريال مدريد .. تشيلسي عادل الكفة والمباراة على صفيح ساخن 😯#دوري_أبطال_أوروبا #تشيلسي_ريال_مدريد pic.twitter.com/S8OGmTHDow — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2022

غير أن رودريغو نجح في تسجيل الهدف الأول للريال في الدقيقة 80، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية.

🔥🔥 إنها حقاً موقعة تاريخية 🔥🔥 رودريغو يعيد ريال مدريد إلى الحياة بتسجيله هدف الإنقاذ !!#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_تشيلسي pic.twitter.com/rj2T9fJsxk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2022

ونجح كريم بنزيمة في تسجيل الهدف الثاني للريال في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول ليقود فريقه للتأهل إلى قبل نهائي البطولة بمجموع مباراتي دور الثمانية 5-4.

وفاز ريال مدريد 3-1 على تشلسي في لندن الأسبوع الماضي، بفضل ثلاثية بنزيمة.

وسيلعب ريال مدريد في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة الأربعاء بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، بعدما فاز بطل إنجلترا بهدف نظيف على أرضه الأسبوع الماضي ذهابا.