“أشعر أن الله معي”.. لاعب كرة سلة أمريكي يُرجع الفضل في فوزه بالمباراة للصيام (فيديو)

قال لاعب كرة السلّة الأمريكي المسلم كيري إيرفينغ، إن الفضل في تألقه اللافت في مباراة، أمس الثلاثاء، يرجع للصيام.

وفاز إيرفينغ (29 عامًا) مع فريقه (بروكلين نتس) على (كليفلاند كافالييرز) بـ115 نقطة مقابل 108، واستطاع اللاعب تسجيل 34 نقطة، وصنع 12 تمريرة حاسمة، بفارق 9 نقاط عن زميله كيفن دورانت الذي سجّل 25 نقطة، وصنع 11 تمريرة.

وخلال مقابلة تلفزيونية بعد المباراة، سُئل إيرفينغ عن سر تألقه، رغم أنه أكد في وقت سابق على اللعب وهو صائم.

"It's been ups and it's been downs, but we've stayed together."@KyrieIrving caught up with @JaredSGreenberg after the Nets clinched their spot in the #NBAPlayoffs. pic.twitter.com/guRrqn6nj6

— NBA on TNT (@NBAonTNT) April 13, 2022