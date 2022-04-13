“أشعر أن الله معي”.. لاعب كرة سلة أمريكي يُرجع الفضل في فوزه بالمباراة للصيام (فيديو)

قال لاعب كرة السلّة الأمريكي المسلم كيري إيرفينغ، إن الفضل في تألقه اللافت في مباراة، أمس الثلاثاء، يرجع للصيام.

وفاز إيرفينغ (29 عامًا) مع فريقه (بروكلين نتس) على (كليفلاند كافالييرز) بـ115 نقطة مقابل 108، واستطاع اللاعب تسجيل 34 نقطة، وصنع 12 تمريرة حاسمة، بفارق 9 نقاط عن زميله كيفن دورانت الذي سجّل 25 نقطة، وصنع 11 تمريرة.

وخلال مقابلة تلفزيونية بعد المباراة، سُئل إيرفينغ عن سر تألقه، رغم أنه أكد في وقت سابق على اللعب وهو صائم.

"It's been ups and it's been downs, but we've stayed together."@KyrieIrving caught up with @JaredSGreenberg after the Nets clinched their spot in the #NBAPlayoffs. pic.twitter.com/guRrqn6nj6 — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 13, 2022

وقال اللاعب: “حسنًا، إنها رحلة مع الله، لست وحدي في هذا، لدي إخوة وأخوات في جميع أنحاء العالم يصومون معي”.

وأضاف “نحن نتمسك بصلواتنا وتأملنا، وعندما آتي إلى هنا، أشعر أن الله معي.. الله معك.. الله معنا جميعًا، لذلك أسير بإيمان، هذا كل ما يهم”.

وختم تصريحه “عندما تسنح لي الفرصة للقيام بذلك في هذا الملعب، وأظهر موهبتي التي منحها لي الله بدقة، فأنا أشعر بامتنان كبير”.

وفي الرابع من أبريل/نيسان، حصد مشهد إفطار كيري على مقاعد البدلاء أثناء مشاركته في إحدى مباريات الدوري الأمريكي للمحترفين مئات الآلاف من المشاهدات.

ورصدت الكاميرات لحظة إفطار اللاعب، الذي ظهر وهو يتناول قطع الفاكهة في كوب صغير، بالتزامن مع مباراة فريقه بروكلين نتس أمام نظيره أتلانتا هوكس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة أخرى للاعب كرة السلّة ذي الأصول الأسترالية خلال أداء إحدى الصلوات على أرضية الملعب.

في مقطع حصد مئات الآلاف من المشاهدات.. لاعب مسلم يتناول الإفطار أثناء مباراة كرة سلة بالدوري الأمريكي للمحترفين pic.twitter.com/GskRmeemzo — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) April 3, 2022

وأعلن إيرفينغ عن اعتناقه الإسلام العام الماضي، وأوضح أنه يصوم خلال شهر رمضان المبارك، ويعد ذلك “أحد واجباته تجاه الله”، بحسب وصفه.

وفي العام الماضي، كشف إيرفينغ عن استعداده لصيام شهر رمضان قائلًا “أشارك رمضان مع الكثير من إخواني وأخواتي المسلمين، إنه التزام بواجبي لله، يسعدني أن أكون جزءًا من مجتمعي وأقوم بالأشياء الصحيحة. لذا فإن الصوم هو بالتأكيد جزء منه وأنا محظوظ حقًا وممتن لمشاركتي في ذلك”.