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تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة القدم

إيهاب جلال
إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب المصري (رويترز - أرشيف)
12/4/2022-|آخر تحديث: 12/4/202208:43 PM (مكة المكرمة)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًّا للمنتخب الوطني الأول خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

ولم يكشف الاتحاد المصري عن أي تفاصيل بخصوص عقد جلال (54 عامًا) أو موقفه من منصبه الحالي مدربًا لفريق بيراميدز.

وسبق لجلال تدريب فِرَق الزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة ضمن أندية مصرية.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد توجيه الشكر إلى مديره الفني البرتغالي نيلو فينغادا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل أيام، إنهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش بالتراضي.

وتولى كيروش تدريب مصر في سبتمبر/أيلول 2021 خلفًا للمدرب حسام البدري، وقاد المنتخب إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب في قطر نهاية العام الماضي، قبل أن يكتفي باحتلال المركز الرابع.

ووصلت مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الجاري، لكنها خسرت بركلات الترجيح أمام السنغال.

وتكررت خسارة مصر أمام السنغال بالطريقة ذاتها في مارس/آذار الماضي، لتتأهل السنغال إلى نهائيات كأس العالم 2022.

المصدر : وكالات