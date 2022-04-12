تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًّا للمنتخب الوطني الأول خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

ولم يكشف الاتحاد المصري عن أي تفاصيل بخصوص عقد جلال (54 عامًا) أو موقفه من منصبه الحالي مدربًا لفريق بيراميدز.

🔴 | إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر.. وتوجيه الشكر لفينجادا …. ⬇️⬇️ قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في جلسته اليوم الثلاثاء ، برئاسة الأستاذ جمال علام ، تعيين الكابتن ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة. EFA pic.twitter.com/IVcZE8xGVv — EFA.eg (@EFA) April 12, 2022

وسبق لجلال تدريب فِرَق الزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة ضمن أندية مصرية.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد توجيه الشكر إلى مديره الفني البرتغالي نيلو فينغادا.

كما قرر المجلس في ذات الجلسة توجيه الشكر إلى البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة . — EFA.eg (@EFA) April 12, 2022

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل أيام، إنهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش بالتراضي.

وتولى كيروش تدريب مصر في سبتمبر/أيلول 2021 خلفًا للمدرب حسام البدري، وقاد المنتخب إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب في قطر نهاية العام الماضي، قبل أن يكتفي باحتلال المركز الرابع.

ووصلت مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الجاري، لكنها خسرت بركلات الترجيح أمام السنغال.

وتكررت خسارة مصر أمام السنغال بالطريقة ذاتها في مارس/آذار الماضي، لتتأهل السنغال إلى نهائيات كأس العالم 2022.