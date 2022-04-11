شاهد: إيقاف مباراة في الدوري الإنجليزي لإفطار لاعب صائم
11/4/2022
أُوقفت مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لإفطار لاعب فريق إيفرتون عبد الله دوكوري حينما حلّ وقت أذان المغرب أثناء المباراة.
وأفطر اللاعب الفرنسي المسلم ذو الأصول الأفريقية، في أقل من دقيقة، ثم استُئنِفت المباراة بين فريقي إيفرتون وبيرنلي الإنجليزيين.
شاهد: إيقاف مباراة في #الدوري_الإنجليزي لإفطار لاعب #إيفرتون "عبد الله دوكوري" خلال مواجهة فريق #بيرنلي#رمضان pic.twitter.com/3sjTnGNxwp
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 11, 2022
وأظهر مقطع فيديو من داخل الملعب، مدّ 2 من الطاقم المرافق للفريق اللاعبَ بالعصير والمقويات.
ويلعب دوكوري (29 عامًا) مع نادي إيفرتون في مركز الوسط، وقد حمل قميص العديد من الأندية مثل نادي ستاد رين ونادي غرناطة ونادي واتفورد، كما مثّل منتخب فرنسا لكرة القدم.
المصدر : الجزيرة مباشر