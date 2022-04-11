رفضًا للتطبيع.. منتخب ليبيا ينسحب من نهائي بطولة العالم للمبارزة في الإمارات (فيديو)

انسحب المنتخب الليبي للمبارزة من بطولة العالم المقامة في الإمارات رغم بلوغه الدور النهائي، لرفضه مواجهة منتخب إسرائيل.

ويشارك في هذه النسخة 15 دولة عربية هي: السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر واليمن والعراق وسوريا ولبنان ومصر والجزائر والمغرب وليبيا وتونس إضافة إلى البلد المنظم الإمارات، وسط مشاركة 1660 لاعبًا ولاعبة يمثلون 102 دولة في البطولة التي أُسدِل عليها الستار، أمس الأحد.

وقال مدرب المنتخب الليبي للمبارزة بالسيف سراج الدين التاجوري “رغم الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون علي مدار بطولة العالم للمبارزة بالسيف، فقد انسحبنا في نهاية المطاف لعدم مواجهة الكيان الصهيوني في المباراة النهائية، رغم تفوقنا الفني وثقتنا بتحقيق الفوز عليهم”.

وتابع “القضية الفلسطينية قضيتنا وقضية كل العرب والمسلمين”.

وأضاف “منتخبنا يحتل التصنيف 19 على العالم، ولولا الانسحاب لحققنا ترتيبًا أفضل في التصنيف الدولي”.

وأكد التاجوري “انسحابنا أمام الكيان الصهيوني وعدم اعترافنا به يعادل فوزنا بالبطولة”.

وشهدت بطولة العالم لهذه الفئة العمرية وجود تجمّع كبير من لاعبي المبارزة، وهي الأقوى من حيث اللاعبين الأبطال الذين لهم سجل ذهبي أولمبي حافل في هذه الرياضة من دول عديدة.

وجاء انسحاب الفريق الليبي بعد أيام من انسحاب لاعب المنتخب الأردني للمبارزة إياس الزمر من البطولة بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي.

وقبل الزمر، انسحب لاعب المنتخب ‫الكويتي للمبارزة محمد الفضلي من البطولة رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي لمقاومة التطبيع.