توأمها نجت من الحادث.. وفاة لاعبة منتخب الأشرعة التونسي “آية قزقز” غرقًا خلال تمرين

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في تونس، أمس الأحد، وفاة لاعبة منتخب الأشرعة التّونسي، آية قزقز، عقب غرق زورقها خلال تمرين، وجاء ذلك في بيان مقتضب نُشر على الصّفحة الرّسمية للوزارة بموقع فيسبوك.

وكانت آية قزقز (16 سنة) في تدريب دوري رفقة شقيقتها التوأم سارة، التي نجت من الغرق بعد انقلاب زورق التدريب بسبب قوة الرياح، وفق ما أكده فراس قدانة لاعب منتخب تونس للأشرعة، في تدوينة له على فيسبوك.

وكانت اللاعبة التّونسية أصغر عناصر المنتخب المشارك في أولمبياد طوكيو 2020+1، حيث شاركت رفقة شقيقتها في منافسات الزوجي للأشرعة.

وحسب تصريح مسؤول بوزارة الشباب والرياضة لوكالة أنباء الأناضول، فسيتم فتح بحث تحقيقي لكشف ملابسات الحادثة.

وأضاف المسؤول أن الحادثة مؤسفة وهي خسارة للرياضة التّونسية عامة، ورياضة الأشرعة على وجه الخصوص، ويجب ألا يمر الأمر دون تحديد المسؤولين عنه.

حزن وغضب

وأثار حادث غرق اللاعبة غضبًا عبر منصات التواصل في تونس، واتهم بعض المغردين الجهات المعنية بعدم اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة للتعامل مع هذه الحوادث.

وكتب نبيل في تويتر “وفاة آية قزقز خلال حصة تدريب رسمية بعد غرق زورقها الشراعي و نجاة أختها التوأم. الحادثة تطرح أكثر من تساؤل حول معايير السلامة خلال تمارين الرياضيين التونسيين كذلك تضع مثل هذه الحوادث منظومة الإنقاذ التونسية تحت المجهر بعد اتهامات بغياب النجاعة ونقص الكفاءة والجهوزية”.

وفاة اية قزقز خلال حصة تدريب رسمية بعد غرق زورقها الشراعي و نجاة اختها التوأم

الحادثة تطرح اكثر من تساؤل حول معايير السلامة خلال تمارين الرياضيين التونسيين كذلك تضع مثل هذه الحوادث منظومة الانقاذ التونسية تحت المجهر بعد اتهامات بغياب النجاعة و نقص الكفائة و الجهوزية

رحمها الله😐 pic.twitter.com/7BHwBgachw — 🇹🇳 نبيل التونسي (@Nabilettounsi) April 10, 2022

وفاة البطلة التونسية في رياضة الأشرعة #آية_ڨزڨز خلال التمارين اليوم

عمرها 16 عام و كانت مع أختها التوأم سارة أصغر زوز مشاركات في الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 .

خبر يشوي …ربّي يرحمها و يصبر عايلتها و كل الناس اللّي يحبوها . pic.twitter.com/BhH4JhA2M2 — kARIM-ben harb 🇹🇳 🇵🇸 (@abdalkarim01) April 10, 2022