رياضة|إيطاليا

تسديدة من المرمى إلى المرمى.. حارس مودينا يسجل هدفا قاتلا في الدوري الإيطالي (فيديو)

حارس مرمى فريق مودينا الإيطالي ريكاردو غانو (مواقع التواصل)
10/4/2022-|آخر تحديث: 11/4/202212:12 AM (مكة المكرمة)

أحرز حارس مرمى فريق مودينا الإيطالي ريكاردو غانو هدفًا عالميًا في الوقت القاتل من مسافة بعيدة في شباك الفريق الضيف إيموليسي ضمن منافسات المرحلة الـ36 من دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم.

وأرسل الحارس غانو كرة طولية عالية من المرمى للمرمى الآخر لتسكن شباك فريق إيموليسي، بعد خطأ من حارس الأخير الذي كان متقدمًا، ولم يتوقّع الكرة بالشكل الصحيح.

وجاء الهدف في الوقت القاتل من عمر المباراة عند الدقيقة 91 ليخطف مودينا الفوز في المباراة لتنتهي المواجهة بنتيجة 2-1 لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز حافظ مودينا على صدارة المجموعة الثانية، لترتيب البطولة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، وبات بحاجة إلى فوز واحد فقط من آخر مباراتين لضمان الصدارة قبل نهاية منافسات الدوري.

ويظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن غانو كان ينوي إرسال كرة طولية لزملائه في الهجوم، إلا أن الكرة ارتطمت بالأرض وتغير مسارها لتمر من فوق حارس إيموليسي وتدخل المرمى الخالي.

وتفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، مع الهدف الجميل من حارس المرمى، حيث أعاد نشره معلّقًا عليه على الطريقة الإيطالية “ماما ميا، ماما ميا” تعبيرًا عن إعجابه بالهدف.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + وكالات