تسديدة من المرمى إلى المرمى.. حارس مودينا يسجل هدفا قاتلا في الدوري الإيطالي (فيديو)

أحرز حارس مرمى فريق مودينا الإيطالي ريكاردو غانو هدفًا عالميًا في الوقت القاتل من مسافة بعيدة في شباك الفريق الضيف إيموليسي ضمن منافسات المرحلة الـ36 من دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم.

وأرسل الحارس غانو كرة طولية عالية من المرمى للمرمى الآخر لتسكن شباك فريق إيموليسي، بعد خطأ من حارس الأخير الذي كان متقدمًا، ولم يتوقّع الكرة بالشكل الصحيح.

IL #MODENA VINCE CON IL GOL DEL PORTIERE 🤯

Incredibile quanto accaduto a Modena: la capolista del #GironeB batte l’@ImoleseCalcio nel recupero con il gol di #Gagno, che scavalca #Rossi rinviando direttamente dalla propria area di rigore ⚽️ pic.twitter.com/iNZycPjVUm — Eleven Sports Italia (@ElevenSportsIT) April 9, 2022

وجاء الهدف في الوقت القاتل من عمر المباراة عند الدقيقة 91 ليخطف مودينا الفوز في المباراة لتنتهي المواجهة بنتيجة 2-1 لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز حافظ مودينا على صدارة المجموعة الثانية، لترتيب البطولة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، وبات بحاجة إلى فوز واحد فقط من آخر مباراتين لضمان الصدارة قبل نهاية منافسات الدوري.

ويظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن غانو كان ينوي إرسال كرة طولية لزملائه في الهجوم، إلا أن الكرة ارتطمت بالأرض وتغير مسارها لتمر من فوق حارس إيموليسي وتدخل المرمى الخالي.

وتفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، مع الهدف الجميل من حارس المرمى، حيث أعاد نشره معلّقًا عليه على الطريقة الإيطالية “ماما ميا، ماما ميا” تعبيرًا عن إعجابه بالهدف.