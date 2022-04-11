رياضة|إسبانيا

بثلاثة أهداف لاثنين.. برشلونة يقلب تأخره أمام ليفانتي إلى انتصار مثير (فيديو)

الغابوني بيير أوباميانغ أدرك هدف التعادل الأول لبرشلونة في الدقيقة 59 (رويترز)
10/4/2022

حقق برشلونة انتصارا مثيرا على مضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف لاثنين، الأحد، ضمن الجولة 31 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.

وأحرز لوك دي يونغ مهاجم برشلونة هدفا في الوقت بدل الضائع، ليهدي فريقه فوزا مثيرا 3-2 على ليفانتي المتعثر، رغم احتساب ثلاث ركلات جزاء ضده في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة
القدم اليوم الأحد.

وفرض ليفانتي التعادل على خصمه خلال الشوط الأول قبل أن يتقدم في الشوط الثاني تحديدا عند الدقيقة 52 من ركلة جزاء ترجمها خوسيه موراليس إلى هدف أول لأصحاب الأرض.

ونجح برشلونة في الرد سريعا بهدف أدرك به الغابوني بيير أوباميانغ التعادل في الدقيقة 59، ثم قلب الفريق الكتالوني النتيجة لصالحه بهدف ثان حمل توقيع البديل بيدري غونزاليس.

وأعطت رغبة ليفانتي في حصد النقاط للهروب من شبح الهبوط، الدافع للهجوم وتسجيل هدف ثاني عن طريق ركلة جزاء أخرى عدل منها غونزالو ميليرو الكفة في الدقيقة 83.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها صعق الهولندي لوك دي يونغ فريق وجماهير ليفانتي بهدف ثالث أحرزه في الدقيقة الثانية من الوقت البديل، أمن به النقاط الكاملة لفريق برشلونة.

واستعاد برشلونة المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة، فيما ظل ليفانتي يعاني في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير بـ 22 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات