بثلاثة أهداف لاثنين.. برشلونة يقلب تأخره أمام ليفانتي إلى انتصار مثير (فيديو)

حقق برشلونة انتصارا مثيرا على مضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف لاثنين، الأحد، ضمن الجولة 31 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.

وأحرز لوك دي يونغ مهاجم برشلونة هدفا في الوقت بدل الضائع، ليهدي فريقه فوزا مثيرا 3-2 على ليفانتي المتعثر، رغم احتساب ثلاث ركلات جزاء ضده في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة

القدم اليوم الأحد.

برشلونة يعود بفوز ثمين من ليفانتي ويرتقي للوصافة ▶️ شاهد ملخص المباراة #الدوري_الاسباني #برشلونه_ليفانتي https://t.co/15PM4cxyqj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2022

وفرض ليفانتي التعادل على خصمه خلال الشوط الأول قبل أن يتقدم في الشوط الثاني تحديدا عند الدقيقة 52 من ركلة جزاء ترجمها خوسيه موراليس إلى هدف أول لأصحاب الأرض.

ونجح برشلونة في الرد سريعا بهدف أدرك به الغابوني بيير أوباميانغ التعادل في الدقيقة 59، ثم قلب الفريق الكتالوني النتيجة لصالحه بهدف ثان حمل توقيع البديل بيدري غونزاليس.

وأعطت رغبة ليفانتي في حصد النقاط للهروب من شبح الهبوط، الدافع للهجوم وتسجيل هدف ثاني عن طريق ركلة جزاء أخرى عدل منها غونزالو ميليرو الكفة في الدقيقة 83.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها صعق الهولندي لوك دي يونغ فريق وجماهير ليفانتي بهدف ثالث أحرزه في الدقيقة الثانية من الوقت البديل، أمن به النقاط الكاملة لفريق برشلونة.

واستعاد برشلونة المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة، فيما ظل ليفانتي يعاني في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير بـ 22 نقطة.