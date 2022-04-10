على طريقة ويل سميث.. لاعب تنس يصفع خصمه بسبب والدته (فيديو)

صفع لاعب تنس مراهق خصمه على وجهه بعد خسارة الجولة الأولى في بطولة (اي تي اف) للناشئين في غانا.

واعتذر مايكل كوامي بعدها على إنستغرام، معبّرًا عن أسفه من صفع الغاني رفائيل ني أنكراه، وأثار شجارًا في الملعب.

وفقًا لصحيفة (يو إس إي توداي)، وصف كوامي البالغ من العمر 15 عامًا المباراة بأنها “محبطة للغاية ومثيرة”.

وقال إن الاعتداءات اللفظية كانت تستهدفه طوال المباراة، بما في ذلك التعليقات على والدته التي كانت حاضرة.

وفعل لاعب التنس ما قام به الممثل العالمي ويل سميث، خلال حفل الأوسكار، عندما صعد إلى خشبة المسرح فجأة ليصفع مقدم الحفل بسبب دعابة وجهها إلى زوجته الحليقة الرأس وسط ذهول الملايين.

“ومع ذلك، هذا لا يبرر ذلك سلوكي”، بحسب منشور كوامي، وأضاف “أود أن أعتذر علنًا لرافائيل”.

وزاد “كنت مخطئًا وخرجت تمامًا عن الخط، أقبل أي عواقب ناتجة عن سلوكي من الهيئة الحاكمة، وسوف أستغل هذا الوقت للتفكير في كيفية إدارة المواقف الصعبة بشكل أفضل مثل هذه في المستقبل بطريقة تعكس شخصيتي بدقة”.

وخسر كوامي، الذي دخل المباراة باعتباره المصنف الأول في بطولة غانا المفتوحة للتنس، أمام أنكراه بثلاث مجموعات متتالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوامي اللاعب الناشئ في المركز 606 بحسب الاتحاد الدولي للتنس.

قالت إدارة (اي تي اف) في بيان، إنها على علم بالحادث و”تقوم بمراجعة الأمر بشكل أكبر بموجب مدونة قواعد السلوك الخاصة بها لتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر”.