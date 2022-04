رونالدو “يحطّم” هاتف أحد المشجعين ثم يعتذر.. والشرطة تحقق (فيديو)

قدّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتذاره عن إطاحة هاتف كان يحمله أحد المشجعين، بعد نهاية مباراة فريقه مانشستر يونايتد التي خسرها على أرض إيفرتون السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي رونالدو -أفضل لاعب في العالم خمس مرات- وهو يضرب يد أحد المشجعين الذي كان يقوم بتصويره أثناء خروجه من المستطيل الأخضر لملعب غوديسون بارك.

In case anyone still believe United’s laughable claim that “it isn’t clear that Ronaldo’s swipe was intentional”… @ManUtd #EVEMNU #Ronaldo @SkySportsPL @SkySportsNews @SkySports @NBCSportsSoccer @Everton pic.twitter.com/itPLcV4rVB

— Chris Authement (@dominothement) April 9, 2022