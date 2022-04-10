رونالدو “يحطّم” هاتف أحد المشجعين ثم يعتذر.. والشرطة تحقق (فيديو)

قدّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتذاره عن إطاحة هاتف كان يحمله أحد المشجعين، بعد نهاية مباراة فريقه مانشستر يونايتد التي خسرها على أرض إيفرتون السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي رونالدو -أفضل لاعب في العالم خمس مرات- وهو يضرب يد أحد المشجعين الذي كان يقوم بتصويره أثناء خروجه من المستطيل الأخضر لملعب غوديسون بارك.

رونالدو يعتذر

كتب رونالدو (37 عامًا) على إنستغرام “ليس سهلًا أبدًا التعامل مع المشاعر في لحظات صعبة مثل تلك التي نواجهها”.

وتابع نجم ريال مدريد الإسباني السابق الذي يواجه خطر عدم التأهل إلى دوري أبطال أوربا الموسم المقبل “مع ذلك، علينا دائمًا التحلي بالاحترام والصبر ونكون قدوة لجميع الشبان الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة”.

وأضاف أفضل مسجل في تاريخ المباريات الدولية للمنتخبات “أود الاعتذار عن غضبي، وإذا أمكن، أودّ دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كعلامة لعب نظيف وروح رياضية”.

من جهتها، قالت شرطة منطقة مرسيسايد الإنجليزية، اليوم الأحد، إنها تراجع حاليًا صور كاميرات المراقبة لمعرفة إن كان رونالدو قد ارتكب مخالفة تستوجب التحقيق بإطاحة هاتف محمول من يد أحد المشجعين بعد هزيمة فريقه أمس السبت، أم لا.

وقال متحدث باسم شرطة مرسيسايد إنها تتواصل مع الفريقين بعد تقارير تحدثت عن حدوث اعتداء.

وأضاف المتحدث “عند مغادرة اللاعبين أرض الملعب وردت تقارير عن تعرض صبي لهجوم على يد أحد أفراد الفريق الزائر عند خروجه من الملعب. التحقيقات مستمرة والضباط على اتصال بنادي إيفرتون لكرة القدم لمراجعة صور المراقبة والشهود” لمعرفة إن كان ما حدث يُعد مخالفة تستوجب التحقيق أم لا”.

وأبقت الهزيمة مانشستر يونايتد في المركز السابع بين فرق الدوري الممتاز، مما يهدد فرصته في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يتخلف بفارق 6 نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع.