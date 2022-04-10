تعادل مثير بين مانشستر سيتي وليفربول في قمة ممتعة (فيديو)

حافظ مانشستر سيتي على تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، بعد تعادلهما 2-2 في قمة مثيرة وممتعة في استاد الاتحاد، اليوم الأحد.

وجاءت المباراة على مستوى التوقعات العالية، وتقدم كيفن دي بروين بهدف لسيتي بعد خمس دقائق، بعدما سدد كرة قوية من حافة منطقة الجزاء أبدلت اتجاهها ودخلت مرمى الحارس أليسون.

ورد ليفربول بقوة وأدرك ديوجو جوتا التعادل بعد ثماني دقائق، مستفيدًا من تمريرة ألكسندر-أرنولد، قبل أن يتحول الزخم إلى سيتي حيث تقدم مجددًا بهدف جابرييل جيسوس في الدقيقة 36.

وكانت هذه أول مرة يتأخر فيها ليفربول في النتيجة مع الوصول إلى الاستراحة في الدوري هذا الموسم.

التعادل الإيجابي يحسم موقعة مانشستر سيتي وليفربول ▶️ شاهد ملخص المباراة #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #مانشًسٍتر_سيًتي_ليفرٍبًول https://t.co/UzlT1DGHYu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2022

لكن ليفربول لم يكن في حاجة إلى وقت طويل لإدراك التعادل، حيث تلقى ساديو ماني تمريرة زميله محمد صلاح بعد 46 ثانية من الشوط الثاني، وأطلق تسديدة قوية داخل المرمى.

ووضع رحيم سترلينج لاعب سيتي الكرة داخل الشباك في الدقيقة 63، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى هدف لاعب ليفربول السابق بسبب التسلل بفارق ضئيل.

وصنع الفريقان فرصًا عدة لحسم المباراة، وكاد سيتي أن ينتزع الانتصار، ويقترب من لقبه الرابع في خمسة مواسم، لكن البديل رياض محرز سدد الكرة أعلى المرمى بقليل في الوقت بدل الضائع.

وصار رصيد سيتي 74 نقطة من 31 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي خاض العدد ذاته.