كارلوس كيروش يرحل عن تدريب منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، الانفصال بالتراضي عن المدرّب البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال الاتحاد المصري في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إنه عقد اجتماعًا مع كيروش، وتوصل الطرفان إلى اتفاق بإنهاء التعاقد بالتراضي.

ولم يعلن الاتحاد المصري عن سبب رحيل كيروش، بينما ذكرت تقارير محلية أن المدرّب البرتغالي كان يريد أن يستمر العقد الجديد حتى كأس العالم 2026، بينما كانت مصر تريد أن يكون التعاقد لمدة أقصر.

وأشاد بيان الاتحاد المصري لكرة القدم بالجهد الكبير الذي بذله كيروش وجهازه المعاون خلال المرحلة الماضية والتي صعد فيها المنتخب المصري للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

من جانبه، أبدى كيروش سعادته بالمدة التي قضاها في مصر معربًا عن مدى الحب الذي يكنّه لمصر والمصريين.

ووجّه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب جلسة اليوم الشكر لكيروش، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.

وكان عقد كيروش ينص على إمكانية فسخ التعاقد بين الطرفين إذا فشل في التأهل لكأس العالم، لكن رغم ذلك ذكرت تقارير أن الاتحاد المصري كان ينوي تمديد التعاقد.

وتولّى كيروش قيادة مصر في سبتمبر أيلول 2021 خلفًا للمدرّب حسام البدري.

وقاد كيروش مصر لقبل نهائي كأس العرب في قطر في نهاية العام الماضي، قبل أن يكتفي باحتلال المركز الرابع.

ووصلت مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الجاري، لكنها خسرت بركلات الترجيح أمام السنغال.

وانتهى أمل مصر الشهر الماضي في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بعد الخسارة بالطريقة ذاتها أمام السنغال أيضًا في مواجهة حاسمة.

وسبق لكيروش (69 عامًا) تدريب منتخبات البرتغال والإمارات وجنوب أفريقيا وكولومبيا، كما درّب ريال مدريد وسبورتنغ لشبونة، وعمل مساعدًا للمدرّب الأسطورة أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد.