جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، قرعة الدور الأول (دور المجموعات) للنسخة الـ22 من بطولات كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر خلال المدة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

ووزّعت المنتخبات الـ32 المشاركة في النهائيات على المجموعات الثمانية في الدور الأول للبطولة بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

وطبقًا للقرعة التي أجريت، اليوم، سيكون جدول البطولة كالآتي:

الدور الأول (دور المجموعات)

المجموعة الأولى (قطر- الإكوادور- السنغال- هولندا)

21 نوفمبر: قطر × الإكوادور

21 نوفمبر: السنغال × هولندا

25 نوفمبر: قطر × السنغال

25 نوفمبر: هولندا × الإكوادور

29 نوفمبر: هولندا × قطر

29 نوفمبر: الإكوادور × السنغال

المجموعة الأولى هي:

🇶🇦 قطر

🇪🇨 الإكوادور

🇸🇳 السنغال

🇳🇱 هولندا#قطر٢٠٢٢ — Road to 2022 (@roadto2022) April 1, 2022

المجموعة الثانية (إنجلترا- إيران- أمريكا+ الفائز من الملحق الأوربي: ويلز أو إسكتلندا أو أوكرانيا)

21 نوفمبر: إنجلترا × إيران

21 نوفمبر: أمريكا × الفائز من الملحق الأوربي

25 نوفمبر: إنجلترا × أمريكا

25 نوفمبر: الفائز من الملحق × إيران

29 نوفمبر: الفائز من الملحق × إنجلترا

29 نوفمبر: إيران × أمريكا

المجموعة الثانية هي:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 انجلترا

🇮🇷 إيران

🇺🇸 الولايات المتحدة الأمريكية

🇪🇺 التصفيات الحاسمة لقارة أوروبا#قطر٢٠٢٢ — Road to 2022 (@roadto2022) April 1, 2022

المجموعة الثالثة (الأرجنتين- السعودية- المكسيك- بولندا)

22 نوفمبر: الأرجنتين × السعودية

22 نوفمبر: المكسيك × بولندا

26 نوفمبر: الأرجنتين × المكسيك

26 نوفمبر: بولندا × السعودية

30 نوفمبر: بولندا × الأرجنتين

30 نوفمبر: السعودية × المكسيك

المجموعة الثالثة هي:

🇦🇷 الأرجنتين

🇸🇦 السعودية

🇲🇽 المكسيك

🇵🇱 بولندا#قطر٢٠٢٢ — Road to 2022 (@roadto2022) April 1, 2022

المجموعة الرابعة (فرنسا- الدنمارك- تونس+ الفائز من الملحق العالمي: الإمارات أو أستراليا أو بيرو)

22 نوفمبر: فرنسا × الفائز من الملحق

22 نوفمبر: الدنمارك × تونس

26 نوفمبر: فرنسا × الدنمارك

26 نوفمبر: تونس × الفائز من الملحق

30 نوفمبر: تونس × فرنسا

30 نوفمبر: الفائز من الملحق × الدنمارك

المجموعة الرابعة هي:

🇫🇷 فرنسا

⚽️ الفائز بالمواجهة القارية الحاسمة ١

🇩🇰 الدنمارك

🇹🇳 تونس#قطر٢٠٢٢ — Road to 2022 (@roadto2022) April 1, 2022

المجموعة الخامسة (إسبانيا- ألمانيا- اليابان+ الفائز من الملحق العالمي: نيوزيلندا أو كوستاريكا)

23 نوفمبر: إسبانيا × الفائز من الملحق

23 نوفمبر: ألمانيا × اليابان

27 نوفمبر: إسبانيا × ألمانيا

27 نوفمبر: اليابان × الفائز من الملحق العالمي

1 ديسمبر: اليابان × إسبانيا

1 ديسمبر: الفائز من الملحق × ألمانيا

المجموعة الخامسة هي:

🇪🇸 أسبانيا

⚽️ الفائز بالمواجهة القارية الحاسمة ٢

🇩🇪 ألمانيا

🇯🇵 اليابان#قطر٢٠٢٢ — Road to 2022 (@roadto2022) April 1, 2022

المجموعة السادسة (بلجيكا- كندا- المغرب- كرواتيا)

23 نوفمبر: بلجيكا × كندا

23 نوفمبر: المغرب × كرواتيا

27 نوفمبر: بلجيكا × المغرب

27 نوفمبر: كرواتيا × كندا

1 ديسمبر: كرواتيا × بلجيكا

1 ديسمبر: كندا × المغرب

المجموعة السادسة هي:

🇧🇪 بلجيكا

🇨🇦 كندا

🇲🇦 المغرب

🇭🇷 كرواتيا#قطر٢٠٢٢ — Road to 2022 (@roadto2022) April 1, 2022

المجموعة السابعة (البرازيل- صربيا- سويسرا- الكاميرون)

24 نوفمبر: البرازيل × صربيا

24 نوفمبر: سويسرا × الكاميرون

28 نوفمبر: البرازيل × سويسرا

28 نوفمبر: الكاميرون × صربيا

2 ديسمبر: الكاميرون × البرازيل

2 ديسمبر: صربيا × سويسرا

المجموعة السابعة هي:

🇧🇷 البرازيل

🇷🇸 صربيا

🇨🇭سويسرا

🇨🇲 الكاميرون#قطر٢٠٢٢ — Road to 2022 (@roadto2022) April 1, 2022

المجموعة الثامنة (البرتغال- غانا- أوروجواي- كوريا الجنوبية)

24 نوفمبر: البرتغال × غانا

24 نوفمبر: أوروغواي × كوريا الجنوبية

28 نوفمبر: البرتغال × أوروغواي

28 نوفمبر: كوريا الجنوبية × غانا

2 ديسمبر: كوريا الجنوبية × البرتغال

2 ديسمبر: غانا × أوروغواي

المجموعة الثامنة هي:

🇵🇹 البرتغال

🇬🇭 غانا

🇺🇾أوروجواي

🇰🇷 كوريا الجنوبية#قطر٢٠٢٢ — Road to 2022 (@roadto2022) April 1, 2022

الدور الثاني (دور الستة عشر):

3 ديسمبر: أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية (49)

3 ديسمبر: أول المجموعة الثالثة × ثاني المجموعة الرابعة (50)

4 ديسمبر: أول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الثالثة (52)

4 ديسمبر: أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى (51)

5 ديسمبر: أول المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة (53)

5 ديسمبر: أول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة (54)

6 ديسمبر: أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة (55)

6 ديسمبر: أول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة (56)

دور الثمانية:

9 ديسمبر: الفائز في (53) × الفائز في (54)*(58)

9 ديسمبر: الفائز في (49) × الفائز في (50)*(57)

10 ديسمبر: الفائز في (55) × الفائز في (56)*(60)

10 ديسمبر: الفائز في (51) × الفائز في (52)*(59)

الدور قبل النهائي:

13 ديسمبر: الفائز في (57) × الفائز في (58)*(61)

14 ديسمبر: الفائز في (59) × الفائز في (60)*(62)

مباراة تحديد المركز الثالث:

17 ديسمبر: الخاسر في (61) × الخاسر في (62)*(63)

المباراة النهائية: