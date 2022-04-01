مونديال قطر.. القرعة تضع المنتخبات العربية في مواجهات صعبة

أوقعت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة كأس العالم 2022 في قطر التي أجريت، اليوم الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة، المنتخبات العربية في اختبارات صعبة خلال بداية مسيرتها بالبطولة عبر 4 مواجهات مع ممثلي أوربا وأمريكا الجنوبية.

ورغم ابتعاد المنتخب القطري (العنابي) ممثل البلد المضيف عن مواجهة المنتخبات التي توّجت بلقب البطولة من قبل، فإنه سيكون على موعد مع 3 اختبارات صعبة، إذ يستهل مسيرته في البطولة بمواجهة المنتخب الإكوادوري الذي قدم عروضا رائعة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للبطولة وحجز مقعده في المونديال عن جدارة.

ويلتقي العنابي بعد ذلك نظيره السنغالي، الذي توّج في فبراير/ِشباط الماضي بكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، على أن يكون ختام مشوار العنابي في المجموعة الأولى أمام المنتخب الهولندي الذي بلغ نهائي البطولة 3 مرات سابقة كان أحدثها في 2010 بجنوب أفريقيا.

تعرف على مقومات ملاعب مونديال #قطر 2022 pic.twitter.com/gvfEtTtOcI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 1, 2022

في الوقت نفسه، سيكون المنتخب السعودي (الأخضر) على موعد مع بداية صعبة للغاية في مواجهة المنتخب الأرجنتيني ثاني تصفيات أمريكا الجنوبية والفائز بلقب المونديال في نسختي 1978 و1986 علما بأن المنتخب الأرجنتيني هو المصنف الرابع على العالم حاليًا.

ويلتقي المنتخب السعودي بعدها في المباراتين التاليتين بالمجموعة الثالثة مع المكسيك وبولندا على الترتيب.

ووضعت القرعة المنتخب التونسي (نسور قرطاج) في مواجهة اختبارين أوربيين في غاية الصعوبة، إذ يلتقي نظيره الدنماركي بطل أوربا السابق (يورو 1992) في بداية مشواره بالمجموعة الرابعة والذي يختتمه بالمواجهة الأوربية الأخرى أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم.

وينتظر نسور قرطاج منافسهم في المباراة الثانية بالمجموعة الذي يتحدد من خلال الملحق القاري، وسيكون المتأهل من هذا الملحق إما المنتخب الإماراتي أو الأسترالي أو البيروفي.

The third pot has been drawn #FinalDraw 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗔 :🇶🇦🇳🇱🇸🇳

𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗕 :🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇺🇸🇮🇷

𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗖 :🇦🇷🇲🇽🇵🇱

𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗗 :🇫🇷🇩🇰🇹🇳

𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗘 :🇪🇸🇩🇪🇯🇵

𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗙 :🇧🇪🇭🇷🇲🇦

𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗚 :🇧🇷🇨🇭🇷🇸

𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗛 :🇵🇹🇺🇾🇰🇷 #FIFAWorldCup — Road to 2022 (@roadto2022en) April 1, 2022

وأوقعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة السادسة التي يخوض خلالها 3 اختبارات نارية يستهلها بمواجهة نظيره الكرواتي الذي بلغ نهائي البطولة الماضية عام 2018 في روسيا، ثم يلتقي أسود الأطلس مع المنتخب البلجيكي الذي تراجع أمس من صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة إلى المركز الثاني في التصنيف، علما بأنه فاز بالمركز الثالث في المونديال الماضي.

ويختتم المنتخب المغربي مسيرته في الدور الأول للبطولة بمواجهة نظيره الكندي الذي تأهل للمونديال عن جدارة بعد تصدره تصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) متفوقًا على المنتخبين المكسيكي والأمريكي.

وأسفرت القرعة -في مركز قطر للمؤتمرات- اليوم عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى:

قطر- الإكوادور- السنغال- هولندا.

المجموعة الثانية:

إنجلترا- إيران- الولايات المتحدة الأمريكية- الفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا).

المجموعة الثالثة:

الأرجنتين- السعودية- المكسيك- بولندا.

المجموعة الرابعة:

فرنسا- الفائز من الملحق العالمي (الإمارات أو أستراليا أو بيرو)- الدنمارك- تونس.

المجموعة الخامسة:

إسبانيا- الفائز من الملحق العالمي (نيوزيلندا أو كوستاريكا)-ألمانيا- اليابان.

المجموعة السادسة:

بلجيكا- كندا- المغرب- كرواتيا.

المجموعة السابعة:

البرازيل- صربيا- سويسرا- الكاميرون.

المجموعة الثامنة:

البرتغال- غانا- أوروغواي- كوريا الجنوبية.