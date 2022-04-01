شاهد: الكشف عن تميمة كأس العالم في قطر والأغنية الرسمية الأولى للبطولة

كشف منظمو كأس العالم 2022 في حفل إجراء القرعة بالعاصمة القطرية الدوحة عن تميمة البطولة التي تحمل اسم “لعيب”.

وانضم “لعيب” بذلك إلى قائمة تمائم بطولات كأس العالم، وقد جرى استعراضه عبر عرض كارتوني عالي الجودة في حفل قرعة المونديال الذي يحتضنه مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وذكر موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة المونديال “ترمز التميمة المبتكرة (لعيب) إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، أي هو كائن ينتمي لعالم موازٍ، ولا يمكن تصنيفه كشيء معين، ولك حرية أن تصفه كما شئت”.

وأضاف “اعتادت هذه الشخصية الفريدة متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح المغامرة والاستكشاف وتقديم المساعدة”.

وأعرب خالد علي المولوي، نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة، في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته بالإعلان عن تميمة البطولة التي تكتسب أهمية خاصة، كونها النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

وأكد المولوي أن “لعيب” سيروق للمشجعين من أرجاء العالم كافة، لأنه يرمز إلى شخصية مرحة تبعث الفرح والسعادة في نفوس الجميع.

🚨📸 الصورة الأولى | لتعويذة كأس العالم الرسمية – لعيب ⚽️ pic.twitter.com/JV90l0WSfz — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 1, 2022

وتتميز شخصية “لعيب” بروح الشباب الدائم، وتلهم الجميع على بناء الثقة بالنفس وتعزيزها مع الاقتراب من تحقيق حلم المونديال.

وتتحدث قصة تميمة كأس العالم قطر 2022 أن “لعيب” جاء من العالم الموازي الذي يجمع تعويذات البطولات، وهو عالم افتراضي يرتكز على الأفكار والإبداعات، حيث تنشأ تلك الشخصيات في عقول المبدعين لتتحوّل بعدها إلى تمائم مبتكرة.

وستكون الشخصية الكرتونية المرحة “لعيب” حاضرة في كل مكان للترحيب بجماهير كرة القدم من أنحاء العالم، وتعزيز الأجواء الحماسية قبل أشهر قليلة من انطلاق البطولة، وخلال منافساتها المقررة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.

كما جرى خلال الحفل تقديم الأغنية الرسمية الأولى للبطولة، والتي تحمل عنوان “هيّا هيّا (نحن أفضل معًا)”.

وتعد “هيّا هيّا” أول أغنية مستلهمة من الموسيقى الرسمية لكأس العالم ضمن سلسلة أغانٍ تُطرح تباعًا من الآن وحتى بداية المونديال لتُشكل ألبومًا غنائيًا في تجربة أولى في تاريخ بطولات كأس العالم.