تعرف على نتائج قرعة كأس العالم 2022 في قطر
أسفرت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي أجريت اليوم الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة عن المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى:
قطر- الإكوادور- السنغال- هولندا.
🚨 عــاجل | قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022™ – المجموعة الأولى:
قطر 🇶🇦
الإكوادور 🇪🇨
السنغال 🇸🇳
هولندا 🇳🇱#كأس_العالم_2022 | #قطر2022#FinalDraw | #Qatar20222 | #WorldCup |#WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/9xtFjBTITc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 1, 2022
المجموعة الثانية:
إنجلترا- إيران- أمريكا- الفائز بمباراة الملحق الأوربي (أوكرانيا أو أسكتلندا أو ويلز).
المجموعة الثالثة:
الأرجنتين- السعودية- المكسيك- بولندا.
لحظة سحب كرة المنتخب السعودي 🇸🇦#كأس_العالم_2022 | #قطر2022#FinalDraw | #Qatar20222 | #WorldCup |#WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/o1jvL6iPVT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 1, 2022
المجموعة الرابعة:
فرنسا- الفائز من الملحق العالمي (الإمارات أو أستراليا أو بيرو)- الدنمارك- تونس.
سحب منتخب تونس 🇹🇳#كأس_العالم_2022 | #قطر2022#FinalDraw | #Qatar20222 | #WorldCup |#WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/iWGbBmC2CI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 1, 2022
المجموعة الخامسة:
إسبانيا- المنتخب الفائز من مباراة نيوزيلندا وكوستاريكا- ألمانيا- اليابان.
المجموعة السادسة:
بلجيكا- كندا- المغرب- كرواتيا.
سحب منتخب المغرب 🇲🇦#كأس_العالم_2022 | #قطر2022#FinalDraw | #Qatar20222 | #WorldCup |#WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VpNWRvtoFZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 1, 2022
المجموعة السابعة:
البرازيل- صربيا- سويسرا- الكاميرون.
المجموعة الثامنة:
البرتغال- غانا- أورغواي- كوريا الجنوبية.
وبذلك تجمع المباراة الافتتاحية للمونديال بين منتخبي قطر والإكوادور.
وتستضيف قطر المونديال على 8 ملاعب، منها 7 شيدت خصيصا من أجل البطولة.
وتقام فعاليات البطولة خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين بمشاركة 32 منتخبا لتكون آخر نسخة من المونديال بهذا الحجم، حيث يرتفع عدد المشاركين في البطولة إلى 48 منتخبا بداية من النسخة التالية عام 2026.
🚨 عــاجل | قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022™ – المجموعة السابعة:
البرازيل 🇧🇷
صربيا 🇷🇸
سويسرا 🇨🇭
الكاميرون 🇨🇲#كأس_العالم_2022 | #قطر2022#FinalDraw | #Qatar20222 | #WorldCup |#WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/dUhibmBAOx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 1, 2022
وتمتد مباريات الدور الأول للبطولة على مدار 12 يوما بداية من 21 نوفمبر حتى الثاني من ديسمبر المقبلين. فيما تقام مباريات الدور الثاني (دور الستة عشر) من الثالث إلى السادس من ديسمبر، ثم دور الثمانية في يومي التاسع والعاشر من الشهر نفسه.
وتقام مباراتا الدور قبل النهائي للبطولة في يومي 13 و14 من الشهر نفسه. فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث في 17 ديسمبر، على أن يسدل الستار على فعاليات هذه النسخة التاريخية في اليوم التالي بالمباراة النهائية.
وخلال منافسات الدور الأول للبطولة، ستقام 4 مباريات يوميا بواقع جولة في مجموعتين يوميا ، وذلك في ظل تقارب المسافات بين الملاعب المضيفة للبطولة.