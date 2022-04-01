بحضور أمير دولة قطر ونجوم كرة القدم.. شيريهان تفتتح حفل قرعة كأس العالم 2022 في الدوحة (فيديو)

افتتحت الفنانة المصرية شيريهان حفل إجراء قرعة كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته خلال الحفل، إن هذه البطولة ستكون أول حدث كبير يجمع ويوحّد العالم بعد الجائحة التي عانى منها العالم على مدار أكثر من سنتين، مؤكدًا أن كرة القدم “فرصة لجمع الشعوب”، معربًا عن أمنيته للجميع الاستمتاع بهذا الحدث.

وأضاف الشيخ تميم “أشعر بالفخر والسعادة من الآن حتى اللحظة التي سيرى العالم بأننا في قطر، كما وعدنا، سنقدّم نسخة مونديالية استثنائية في وطننا العربي”.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيانو إنفانتينو أن كأس العالم في قطر ستكون الأفضل في التاريخ.

وتجرى فعاليات القرعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ويقدّم حفل القرعة كلٌ من الممثّل الإنجليزي المخضرم إدريس إلبا، والمذيعة الرياضية الإنجليزية الشهيرة ريشمين شودري.

وستنشر نتائج القرعة أولًا بأول.