الأهلي المصري يستعيد بريقه في دوري أبطال أفريقيا بفوز مثير على المريخ السوداني (فيديو)

استعاد فريق الأهلي المصري بريقه بعد تعادل وخسارة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وحقق انتصارا مثيرا ومستحقا أمام المريخ السوداني حيث تغلب عليه 3 / 2، اليوم السبت، في مباراة الفريقين المؤجلة من الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات.

وعلى ملعب استاد السلام، تقدم الأهلي حامل اللقب بهدفين سجلهما محمد شريف في الدقيقتين الثالثة و34 ثم رد المريخ بهدف للاعب توني إدجوماريجوي في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، تعادل المريخ بهدف سجله السماني الصاوي في الدقيقة 69، ثم جاء هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 76 وسجله مصطفى كرشوم لاعب المريخ بالخطأ في مرمى فريقه لدى محاولة التصدي لتسديدة من عمرو السولية.

وشهدت المباراة دعما جماهيريا مميزا للأهلي، بعد أن سمحت السلطات بحضور 5 آلاف مشجع، وقد حقق الأهلي انتصاره الأول في المجموعة الأولى بعد أن تعادل مع الهلال السوداني سلبيا وخسر أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي صفر / 1 في مباراتيه الماضيتين بالمجموعة.

أما المريخ، فقد تلقى الهزيمة الأولى بعد أن تعادل مع ماميلودي صن داونز سلبيا وفاز على الهلال 2 / 1.

ورفع الأهلي رصيده بذلك إلى 4 نقاط متساويا مع المريخ السوداني، بينما يتصدر ماميلودي صن داونز المجموعة برصيد 7 نقاط ويتذيلها الهلال برصيد نقطة واحدة.

وقدّم الأهلي بداية قوية في المباراة وافتتح التسجيل بعد دقيقتين فقط من صافرة البداية، حيث أرسل بيرسي تاو طولية إلى محمد شريف الذي انطلق وسط مدافعين اثنين وصوّب الكرة بيسراه ببراعة في الزاوية البعيدة من شباك الحارس منجد النيل معلنا تقدم الأهلي 1 / صفر.

شاهد هدف الأهلي المصري في مرمى المريخ السوداني#دوري_أبطال_أفريقيا https://t.co/6bj8YipZp8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 5, 2022

حاول المريخ الحفاظ على هدوئه والدخول في أجواء اللقاء بشكل أكبر، لكن الأهلي واصل تفوقه في الاستحواذ ولم يسمح بأي تهديد لمرمى الحارس محمد الشناوي.

وكاد الأهلي أن يعزز تقدمه في الدقيقة 16 لكن دفاع المريخ تصدى لهجمة خطيرة من بيرسي تاو ومحمد هاني، كما تصدى الدفاع لتسديدة صاروخية من محمد مجدي “أفشة” بعدها بثوان.

وفي الدقيقة 21، أرسل محمد هاني طولية خادعة باتجاه محمد شريف المتمركز أمام المرمى والذي حاول توجيهها إلى الشباك لكن الحارس أمسك بالكرة ببراعة.

وبعدها بثوان، جاءت أول محاولة تهديفية خطيرة من جانب المريخ، حيث سدد عماد السيني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم مباشرة.

واستمر تفوّق الأهلي في الاستحواذ والضغط الهجومي لكن محاولاته التهديفية افتقدت الدقة والسرعة المطلوبتين في اللمسات الأخيرة.

وفي الدقيقة 34، عزز الأهلي تقدمه بالهدف الثاني، حيث انطلق أحمد عبد القادر وتوغل ببراعة داخل منطقة الجزاء على الجهة اليسرى ثم أرسل عرضية متقنة إلى محمد شريف الذي صوّب الكرة بدقة إلى داخل الشباك معلنا تقدم الأهلي 2 / صفر.

وتصدى حارس المرمى منجد النيل لكرة خطيرة في الدقيقة 40، ثم أشعل المريخ المباراة من جديد عندما قلص الفارق في الدقيقة 43 حيث مرر السماني الصاوي طولية إلى رمضان عجب الذي توغل داخل منطقة الجزاء ومرر عرضية رائعة لحظة سقوط الشناوي، لتصل الكرة إلى توني إدجوماريجوي الذي أسكنها الشباك معلنا تقليص تقدم الأهلي إلى 2 / 1.

وبدأ الشوط الثاني بإيقاع لعب سريع مع استمرار تفوّق الأهلي، وانطلق محمد هاني ليسدد كرة صاروخية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 49 لكنها مرت بجوار القائم.

وضاعت فرصة ثمينة على الأهلي في الدقيقة 55، حيث سدد محمد مجدي أفشة كرة زاحفة خطيرة من ضربة حرة باتجاه رامي ربيعة الذي انطلق باتجاه المرمى لكنه لم يلحق بالكرة لتمر بجوار القائم.

وأجرى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 64 حيث أشرك طاهر محمد طاهر بدلا من أحمد عبد القادر، وحسين الشحات بدلا من بيرسي تاو.

وكثف الفريقان محاولاتهما الهجومية، وأهدر الأهلي أكثر من فرصة ثمينة ليدفع الثمن في الدقيقة 69، حيث تعادل المريخ عن طريق السماني الصاوي الذي تلقى طولية وتوغل ببراعة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بقوة في شباك الشناوي معلنا تعادل المريخ 2 / 2.

وأجرى لي كلارك المدير الفني للمريخ تبديلين في الدقيقة 72 حيث أشرك تاج الدين يعقوب بدلا من توني إدجوماريجوي، ونوح الجزولي بدلا من عماد السيني.

وتقدم الأهلي مجددا في الدقيقة 76، حيث تلقى عمرو السولية طولية من أفشة وتوغل داخل منطقة الجزاء ببراعة ثم سدد كرة اصطدمت بقدم مصطفى كرشوم مدافع المريخ وسكنت شباك فريقه معلنة تقدم الأهلي 3 / 2.

وفي الدقيقة 79، دفع موسيماني باللاعب حمدي فتحي بدلا من محمد شريف.

وفي الدقائق الأخيرة، كثف الأهلي تركيزه بشكل أكبر على التأمين الدفاعي بينما لم يقدم المريخ الضغط الهجومي الكافي لقلب موازين المباراة، لتنتهي بفوز الأهلي 3 / 2.