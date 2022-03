أسطورة كرة القدم الهولندي سيدورف يعلن إسلامه

أعلن نجم المنتخب الهولندي السابق لكرة القدم، كلارنس سيدورف، اعتناقه الدين الإسلامي، اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام.

وكتب نجم ريال مدريد السابق “شكر خاص لكل الرسائل الطيبة التي احتفلت بانضمامي إلى الأسرة الإسلامية، أنا سعيد للغاية ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم وخاصة عزيزتي صوفيا التي علمتني بعمق معنى الإسلام”.

وأشار إلى عدم تغييره لاسمه بعد الإسلام وقال “لم أغيّر أسمي وسأستمر في حمل اسمي الحالي الذي منحني إياه والدي، كلارنس سيدورف، أبعث بكل الحب لجميع الأشخاص في العالم”.

وباعتناقه الإسلام ينضم سيدورف لمجموعة من اللاعبين العالميين الذين اعتنقوا الإسلام، وأشهرهم الفرنسيون فرانك ريبيري ونيكولا أنيلكا وأريك أبيدال وبول بوغبا، والهولندي روبين فان بيرسي ولاعب خط ميلان، العاجي، فرانك كيسييه.

ولعب سيدورف 400 مباراة مع ميلان، وأسهم في إحرازه بطولة الدوري الإيطالي مرتين ودوري أبطال أوربا مرتين أيضًا، علمًا أنه بدأ مسيرته الاحترافية مع أياكس أمستردام الهولندي عام 1995 وعرف المجد معه، ثم لعب مع ريال مدريد الإسباني بعد 3 سنوات، وكان صاحب أعلى راتب مع ميلان بين 2003 و2007.

ويعد سيدورف أول لاعب يفوز بدوري أبطال أوربا مع ثلاثة أندية مختلفة، هي أياكس عام 1995 وريال عام 1998 وميلانو عامي 2003 و2007، كما لعب أيضًا في صفوف ناديي إنترناسيونالي وسامبدوريا الإيطاليين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان سيدورف الإسلام.

Former top-international Clarence Seedorf has just announced that he has converted to Islam. May Allah swt guide him to good and grant steadfastness. 🤲 pic.twitter.com/jjoVXfyEc9

— Arnoud van Doorn 🇲🇦 🇹🇷 🇳🇱 (@ArnoudvDoorn) March 4, 2022